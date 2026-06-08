Pierre van Hooijdonk désigne le meilleur joueur du match Pays-Bas - Ouzbékistan : « Il est vraiment très solide »

Pierre van Hooijdonk se dit agréablement surpris par la première mi-temps de l’équipe nationale néerlandaise face à l’Ouzbékistan. Il souligne notamment la performance de Cody Gakpo, comme il l’a déclaré à la NOS.

« Contre l’Algérie, ce n’était pas son meilleur match en sélection, mais aujourd’hui, c’est le vrai Gakpo que l’on connaît en Oranje », analyse Van Hooijdonk pendant que les images de la première période défilent depuis New York.

Il a d’ailleurs été tout près de servir une passe décisive, que Donyell Malen n’a pas pu convertir en but. « Après un superbe ballon de Van de Ven, Gakpo lui adresse une passe fantastique, Malen n’a plus qu’à marquer. »

Peu après, il est à l’origine d’une autre occasion en or pour Tijjani Reijnders. « Il y a tellement de finesse dans ce ballon. On a déjà vu ça souvent, cette combinaison entre Gakpo et Dumfries. Il le place si bien, Reijnders aurait dû marquer là aussi. »

« Il est tellement solide physiquement », poursuit Van Hooijdonk. « Cette passe, puissante et ultra-précise, permet à Reijnders de se démarquer. C’est actuellement notre attaquant le plus dangereux. »

« Il a été décisif à chaque grand tournoi récent. Ces signes sont très encourageants », conclut l’analyste. Grâce à un penalty transformé par Gakpo, les Oranje mènent 1-0 à la mi-temps.