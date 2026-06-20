Samedi soir, l'équipe nationale néerlandaise a enfin lancé sa Coupe du monde en dominant la Suède 5-1. Brian Brobbey et Cody Gakpo, auteurs chacun d'un doublé, ont certes brillé, mais pour Pierre van Hooijdonk et Rafael van der Vaart, le véritable homme fort du match était un autre.

À la question de la chaîne NOS, après la rencontre, sur le meilleur Néerlandais du match, Van Hooijdonk a répondu sans hésiter : « Gravenberch ».

« Il dégage tellement de charisme… », apprécie Van der Vaart. « Espérons qu’il continuera à jouer comme ça. C’est vraiment formidable à voir. »

L’ancien international poursuit : « C’est un athlète hors pair. Il se démarque au bon moment, fait circuler le ballon… Contre le Japon, il n’avait quasiment pas touché le cuir en première période.

« Contre le Japon, il n’avait touché que très peu de ballons en première période, mais là, en quinze minutes, il en avait déjà davantage. Il a en plus été décisif. Ses qualités physiques… Tout est en place chez ce garçon. »

« À part sa frappe lointaine, qu’on aimerait le voir améliorer, c’est un joueur tellement dynamique. Ce soir, on l’a jugé meilleur Néerlandais sur la pelouse », conclut Van Hooijdonk.

Les Pays-Bas ont largement dominé la rencontre. Brobbey et Gakpo ont chacun inscrit un doublé, avant que Anthony Elanga ne réduise légèrement l’écart. Le remplaçant Crysencio Summerville a fixé le score final à 5-1 juste avant le coup de sifflet final.