Pierre van Hooijdonk se dit impressionné par la première mi-temps de Tijjani Reijnders lors du match Pays-Bas - Algérie, comme il l'a déclaré à la NOS. Bien qu'aucun but n'ait été marqué avant la pause, le milieu de terrain a constamment créé le danger.

« Reijnders est sans conteste le meilleur joueur néerlandais sur le terrain », analyse Van Hooijdonk pendant la diffusion des images de la première période. Pour lui, ce rendement est rendu possible par la profondeur offerte par Donyell Malen et Crysencio Summerville.

« Il profite pleinement des joueurs devant lui qui offrent de la profondeur (Malen et Summerville, ndlr). Cela lui donne des solutions supplémentaires. Cette passe en profondeur n’est pas si difficile à réaliser pour Reijnders, ce qui permet à Malen de se retrouver presque seul face au gardien. »

« Avoir des joueurs qui percutent en profondeur devant soi est idéal. Pour un milieu créatif, c’est un régal de pouvoir constamment lancer le ballon derrière la dernière ligne. »

Il compare ensuite la situation à celle de Memphis Depay : « Avec Memphis, on avait ça à ses débuts, mais maintenant il reçoit souvent le ballon. C’est logique, mais on voit à quel point la profondeur peut être dangereuse. »