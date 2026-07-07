Pierre van Hooijdonk a été vivement critiqué après avoir tenu des propos très osés en direct à la télévision

Angela de Jong a vivement critiqué Pierre van Hooijdonk dans sa chronique publiée dans l'Algemeen Dagblad. Dimanche soir, l'ancien footballeur a tenu des propos très controversés au sujet d'une éventuelle nomination de Sarina Wiegman.

Invité en direct sur la chaîne NOS pour commenter la rencontre Norvège-Brésil (2-1), l’ancien attaquant est également revenu sur la succession éventuelle de Ronald Koeman à la tête des Oranje.

« J’entends tout le monde se contorsionner dans tous les sens quand il est question de Wiegman : une femme peut-elle devenir sélectionneuse ? », a commencé l’ancien joueur, qui a notamment évolué au Vitesse et au Feyenoord. « Pour moi, ce n’est pas un problème. Pour moi, la réponse est non. »

« Aujourd’hui, nous avons affaire à de nombreux jeunes de divers horizons. Parmi eux, il y a beaucoup de joueurs issus d’une culture où la femme n’est pas considérée comme l’égale de l’homme », a-t-il poursuivi.

« Souvenez-vous de ces joueurs qui, par le passé, refusaient de serrer la main d’une journaliste », a-t-il conclu.

De Jong a vivement réagi à ces propos. « Sérieusement ? On va maintenant utiliser cet argument bidon ? J’espère que cela servira de déclic aux Pays-Bas. J’imagine déjà le groupe WhatsApp de l’équipe nationale en ébullition, non pas parce que ces joueurs se sentent étiquetés comme des musulmans orthodoxes misogynes, mais parce qu’ils ont aussitôt saisi la KNVB pour racheter Wiegman à la fédération anglaise, qu’elle le veuille ou non. »

Wiegman a déjà fait savoir qu’elle ne souhaitait pas rejoindre la KNVB. Elle est actuellement à la tête de l’équipe nationale féminine d’Angleterre.