Pierre Sage sur la sellette : l’expulsion précoce de Jean-Philippe Mateta offre à Tottenham une victoire 2-0 face à Crystal Palace

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L’avenir de Pierre Sage à Crystal Palace ne tient plus qu’à un fil après l’expulsion de Jean-Philippe Mateta à la 13e minute, qui a ouvert la voie à une défaite 2-0 sur le terrain de Tottenham. Archie Gray et Jan Paul van Hecke ont tous deux marqué de la tête, permettant à l’équipe de Roberto De Zerbi d’enchaîner trois victoires pour la première fois depuis 616 jours. Palace est quant à lui tombé parmi les trois derniers du classement de Premier League.

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L’expulsion de Mateta laisse Crystal Palace à dix

Crystal Palace a bien entamé la rencontre, Mateta tirant droit sur Antonin Kinsky, mais tout a basculé à la 13e minute. Alors que Micky van de Ven remettait le ballon à son gardien, les crampons de Mateta ont touché l’arrière du talon du défenseur de Tottenham.

Selon le Guardian, l’arbitre Michael Oliver a d’abord sorti un carton jaune, mais l’issue ne faisait guère de doute une fois appelé à consulter les images par la VAR. Comme après l’expulsion d’Axel Disasi contre Ipswich le mois dernier, Crystal Palace s’est retrouvé à dix alors qu’il restait encore la majeure partie du match à jouer.

Gray et Van Hecke offrent de la tête une troisième victoire consécutive à Tottenham

Crystal Palace a contenu Tottenham pendant un temps, mais a de nouveau contribué à sa propre perte. Personne n’a suivi Gray au second poteau sur un corner lointain de Mohammed Kudus, et il a marqué de la tête sans opposition. Il avait inscrit son premier but pour Tottenham contre Crystal Palace lors d’une rare victoire sous Thomas Frank l’an dernier.

De Zerbi attendait davantage de son équipe malgré sa supériorité numérique et a remplacé Gray par Pedro Porro à la pause. Van Hecke a ensuite inscrit le deuxième but de la tête, et Tottenham vient d’enchaîner trois victoires pour la première fois en 616 jours.

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L’avenir de Sage incertain alors que Crystal Palace tombe parmi les trois derniers

Ce résultat constitue la troisième défaite consécutive de Crystal Palace en championnat, et fragilise sérieusement la position de Sage. Une défaite dans ce match pouvait entraîner son licenciement, et les caméras ont filmé le président Steve Parish dans les tribunes, visiblement peu satisfait après l’ouverture du score de Gray.

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Crystal Palace n’a pas démérité et s’est montré bien meilleur dans les coupes sous Sage. Le club figure toutefois désormais parmi les trois derniers du classement, et Parish décidera seul de son sort, tandis que Sean Dyche et Frank se tiennent prêts.

Liverpool, prochain adversaire de Crystal Palace avant la trêve internationale

Le prochain défi de Sage sera la réception de Liverpool avant la trêve internationale, et ce pourrait être son dernier match.

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Tottenham, de son côté, est remonté dans la première moitié du classement. De Zerbi, qui a profité de son texte dans le programme du match pour mettre ses joueurs en garde contre tout relâchement, voudra les voir poursuivre sur leur lancée.