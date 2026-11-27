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L’ancien capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a eu une grosse frayeur après un accident de la route en Espagne. Le véhicule de luxe de l’attaquant a été endommagé lors d’une collision sur l’autoroute, alors qu’il se rendait à l’entraînement matinal de son club actuel, le Deportivo La Corogne.

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Les secours appelés après une collision matinale sur l’autoroute

Selon Football.London, l’accident s’est produit jeudi vers 9 h 30, heure locale, au kilomètre 16 de l’autoroute AP-9, dans le secteur de Piadela, dans le nord-ouest de l’Espagne. Au volant d’une Ferrari F12 N-Largo turquoise, Aubameyang a percuté une BMW X1. Cette dernière s’est retournée et a dû être remorquée.

Des agents de la Garde civile, des pompiers et des ambulanciers se sont rendus sur place. Personne n’a été grièvement blessé et tous les occupants sont sortis sans encombre des deux véhicules. Malgré la collision, le joueur de 37 ans a poursuivi sa route au volant de sa voiture jusqu’au complexe Cidade Deportiva de Abegondo du Deportivo et s’est entraîné comme prévu.

Aubameyang minimise l’accident après en être sorti indemne

Après sa séance, l’international gabonais a assuré que l’accident ne lui avait causé qu’une brève frayeur.

« Ce n’était qu’une petite frayeur, a déclaré Aubameyang. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Le plus important, c’est que l’autre personne impliquée dans l’accident aille bien, et moi aussi. »

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L’attaquant veut toujours contribuer au renouveau du Deportivo

Aubameyang a rejoint en juillet le Deportivo La Corogne, tout juste promu, avec un contrat de deux ans courant jusqu’en 2028, après des passages à Chelsea, à Marseille à deux reprises et à Al-Qadsiah, club de Saudi Pro League. En août, il a expliqué au Mirror pourquoi il avait refusé d’autres offres afin de mener le renouveau du club.

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« La passion est toujours là, c’est certain. Sinon, j’aurais choisi un autre défi, a-t-il déclaré. J’avais quelques offres, mais la passion est toujours là et je veux encore me mettre à l’épreuve. Je pense que c’est un défi particulier d’essayer de ramener le club à son meilleur niveau. »

« L’année prochaine, cela fera 20 ans que j’ai commencé ma carrière professionnelle et, à vrai dire, je me sens plutôt bien. J’ai encore beaucoup à apporter au football et j’ai toujours cette passion. Je pense que cela ne changera jamais. »

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« Tant que mon corps me dira que je peux continuer, je continuerai. Évidemment, si un jour je sens que je ne peux plus donner le meilleur de moi-même pour jouer au plus haut niveau, je me dirai peut-être qu’il est temps d’arrêter. Mais pour le moment, je suis sûr d’avoir encore quelques années devant moi. C’est pour cela que j’ai accepté ce défi ici : je sais que je peux vraiment aider, que je peux encore marquer des buts, délivrer des passes décisives et être efficace dans le jeu. »

Des retrouvailles avec le FC Barcelone dimanche

Sorti indemne de l’accident de jeudi, Aubameyang reste disponible pour affronter dimanche son ancien club, le FC Barcelone. Parti d’Arsenal pour le FC Barcelone en 2022 après avoir inscrit 92 buts en 163 matches à la suite de son transfert en 2018, qui constituait alors un record pour le club, l’attaquant veut désormais prouver qu’il peut encore répondre présent face à une équipe qu’il connaît bien.