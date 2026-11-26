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Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête à retrouver son ancien club, le Barça, ce week-end, dans un match chargé d’émotion et aux enjeux importants. L’attaquant du Deportivo La Corogne, auteur d’un passage bref mais prolifique au Camp Nou, s’est remémoré les qualités de ses anciens coéquipiers. Il a notamment désigné le jeune milieu de terrain qui l’impressionne le plus.

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Pedri, le favori d’Aubameyang au Barça

Alors que le Deportivo La Corogne se prépare à un match important de Liga face au Barça, Aubameyang n’a pas caché son admiration pour les talents qui évoluent actuellement dans la capitale catalane. L’international gabonais a connu une période réussie sous les couleurs du club, avec 13 buts en 24 matches, et a manifestement suivi de près la progression de ses jeunes joueurs pendant son séjour. Interrogé sur celui qui avait le plus retenu son attention, il a répondu sans hésiter en désignant un milieu de terrain.

« Il y en a beaucoup de bons, mais j’aime beaucoup Pedri : il te donne des passes, du rythme... C’est le joueur qui m’impressionne le plus », a confié l’attaquant, cité par Mundo Deportivo.

Une frayeur avant le match

La préparation de la rencontre de ce week-end a été brièvement perturbée par un léger accident de la route impliquant l’attaquant gabonais jeudi matin. Il a été victime d’une collision alors qu’il se rendait au centre d’entraînement, provoquant un moment d’inquiétude au sein du staff médical du club et parmi les supporters. Mais le joueur de 37 ans a rapidement minimisé la gravité de l’incident, confirmant qu’il n’avait subi aucune blessure.

L’attaquant a décrit l’incident comme une « petite frayeur » et confirmé que son véhicule n’avait subi que des dégâts matériels. Il a pu arriver à l’heure au centre d’entraînement et participer à la séance avec ses coéquipiers comme prévu. Aubameyang a rassuré les supporters sur son état physique avant la rencontre, affirmant être « à 100 % » et pleinement concentré sur le match contre son ancien club à Riazor.

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Quelle approche tactique face au leader ?

Pour Aubameyang, le Deportivo ne doit pas avoir peur d’une équipe qu’il considère toujours comme l’une des meilleures au monde. S’il garde de bons souvenirs de son passage au Camp Nou, il a insisté sur le fait que l’émotion passe après les impératifs sportifs de son équipe actuelle. Il a appelé ses coéquipiers à jouer avec humilité, mais aussi avec la conviction qu’ils peuvent mettre en difficulté leurs prestigieux visiteurs.

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« Je repense toujours à cette courte période à Barcelone, mais c’était il y a longtemps. C’est un match contre l’une des meilleures équipes, voilà tout », a-t-il expliqué. L’attaquant a également souligné que le dispositif tactique audacieux du Barça pourrait lui convenir. « J’aime les défenses qui jouent haut, j’en profite. Si nous restons concentrés, nous aurons des occasions. Contre ces équipes, si tu fais des erreurs, elles ne te pardonnent pas. Mais nous savons aussi que nous aurons des occasions. »

Un combat pour les supporters à domicile

L’attaquant a bien débuté la saison, marquant lors de chacune des cinq premières journées de Liga. Il souhaite poursuivre sur cette lancée pour récompenser les fidèles du Deportivo, qui rempliront le stade pour cette affiche. Il a souligné l’importance des efforts et de la concentration, conscient que le moindre relâchement face à une équipe du calibre du Barça risque d’être lourdement sanctionné.

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« Ce sera un bon match, j’ai vraiment hâte d’y être. Nous jouons à domicile et nous allons nous battre pour gagner pour notre public », a ajouté Aubameyang. Il a conclu en rappelant l’ampleur du défi : « Nous devons nous battre, tout donner. Ensuite, nous verrons comment le match se déroule. Ce ne sera pas facile, dans ces matches, il faut beaucoup de concentration. Nous jouons contre l’une des meilleures équipes au monde. Les gars seront prêts pour le match et moi aussi. »