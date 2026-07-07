Pierluigi Collina, responsable des arbitres à la FIFA, a pris la défense de Raphael Claus. L’arbitre, en service lors de la Coupe du monde, a été publiquement attaqué cette semaine par le président américain Donald Trump.

L’arbitre brésilien, qui officiait lors du match États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0), avait expulsé Folarin Balogun. « Je m’y connais très bien en sport, et ce n’était pas une faute. Je vois deux hommes qui courent à toute vitesse et qui se percutent », a déclaré Trump lundi dans le Bureau ovale.

« Cet arbitre (Claus, ndlr) a de toute façon un passé douteux », a-t-il poursuivi. « Je peux vous donner quelques exemples, si vous le souhaitez. Je ne veux pas trop m’étendre sur le sujet, car cela sème le trouble, mais personne ne comprend cela. Il n’aurait pas dû non plus regarder les images au ralenti, car on voit alors soudainement des choses complètement différentes. »

Trump a réclamé l’ouverture d’une enquête sur l’arbitre, mais Collina refuse catégoriquement. Le responsable des arbitres, et avec lui l’ensemble de la FIFA, apporte un soutien sans faille à Claus.

« Claus est l’un des arbitres professionnels les plus éminents au monde et un membre estimé du corps arbitral de la Coupe du monde », a déclaré Collina dans un communiqué.

« Tout au long de sa carrière, il a constamment fait preuve des plus hautes normes de professionnalisme et d’intégrité. C’est un arbitre expérimenté et très respecté. Nous avons pleinement confiance en lui en tant qu’officiel de match fiable. »

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n’a pas réagi directement aux propos de Trump, mais s’est dit ravi de disposer d’une équipe « fantastique » d’arbitres. « C’est en partie grâce à eux que la Coupe du monde est un succès retentissant. Je tiens à souligner une nouvelle fois que nous devons respecter les arbitres et les règles de notre sport. C’est très simple et on ne le dira jamais assez : sans arbitres, il n’y a pas de football. »