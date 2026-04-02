Photo : Une légende africaine apporte son soutien à Yamal après le scandale raciste

L'une des légendes du continent africain, Lamine Yamal, star du FC Barcelone, a réagi aux chants racistes et insultants qui ont marqué le match amical entre l'Espagne et l'Égypte.

Yamal a fait part de son profond mécontentement et a déclaré sur son compte Instagram : « Je sais que le chant “Celui qui ne saute pas est musulman” s’adressait à l’équipe adverse et n’était pas une attaque personnelle à mon encontre, mais en tant que musulman, cela reste un manque de respect et est inacceptable. »

Il a ajouté : « Je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais ceux qui scandent de tels slogans, en utilisant la religion comme moyen de moquerie sur le terrain, vous font passer pour des personnes ignorantes et racistes. »

Le site « Foot Africa » a rapporté que Didier Drogba, la légende ivoirienne, a commenté la publication de Lamine Yamal sur Instagram, exprimant son soutien sans faille à la star du FC Barcelone.

Drogba a écrit à Yamal : « Sois toujours fier de ta culture et de qui tu es, Lamine Yamal. »

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