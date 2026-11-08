Photo : tire-t-il la langue au Doyen ? Salah fait polémique après le départ de Hossam Hassan

La star égyptienne Mohamed Salah a suscité la polémique après la victoire de son équipe, Trabzonspor, face à Alanyaspor sur le score de deux buts à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés dimanche soir, dans le cadre de la onzième journée du championnat turc.

Salah a disputé la rencontre comme titulaire et a réussi à inscrire le deuxième but de Trabzonspor à la 34e minute, portant ainsi son total à 9 buts en championnat turc, confortant sa place en tête du classement des buteurs. Le total de ses réalisations atteint désormais 11 buts toutes compétitions confondues sous le maillot de son nouveau club.

Salah a publié une photo sur ses comptes personnels sur les réseaux sociaux, sur laquelle il apparaît faisant le signe de la victoire en tirant la langue, un cliché qui a suscité des interprétations diverses chez les internautes, certains le reliant aux récents développements au sein de la sélection égyptienne et au départ de Hossam Hassan de la direction technique de l'Égypte.

La photo de Salah a ouvert la porte aux spéculations, d'autant que sa publication a coïncidé avec l'annonce par la Fédération égyptienne de football de la fin de la mission de Hossam Hassan et de son staff, et de la nomination d'Ali Maher comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Cette décision a été prise hier, samedi, après une période de controverse autour de l'ambiance au sein de la sélection et de la relation entre l'ancien sélectionneur et plusieurs joueurs, au premier rang desquels le capitaine de l'Égypte, en plus de certains différends personnels dans la vie de Hossam Hassan.

De plus, Salah n'a jusqu'à présent publié aucun communiqué pour saluer Hossam Hassan après son départ de la tête de l'Égypte, ce qui a accentué la polémique autour du moment choisi pour publier la photo.

Les racines de la crise entre Salah et Hossam Hassan remontent au dernier stage de la sélection égyptienne en septembre dernier, lorsque le sélectionneur a décidé de remplacer le capitaine de l'équipe après 60 minutes de jeu face à l'Angola, en qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, qui s'est soldée par un match nul vierge.

Hossam Hassan avait alors justifié sa décision par des raisons techniques, avant que Salah ne quitte ultérieurement le stage de la sélection et ne soit absent lors de la rencontre face au Soudan du Sud, ce qui a soulevé de nombreuses interrogations sur la nature de la relation entre les deux parties, malgré l'affirmation du staff technique selon laquelle cette absence avait été décidée en accord avec le joueur en raison de la tenue du match sur une pelouse synthétique.

Les spéculations autour de l'avenir de la relation entre les deux parties se sont amplifiées au cours des dernières semaines, en particulier après l'absence de Salah également lors du match amical face à l'Afrique du Sud, au milieu d'interrogations sur sa position quant à sa participation au stage de novembre, avant que la direction de la fédération de football n'intervienne dans une tentative de désamorcer la situation et de rapprocher les points de vue entre le joueur et le staff technique. Mais les événements ont abouti au départ de Hossam Hassan de son poste.

La photo a également remis au premier plan la visite de Hani Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, en Turquie il y a quelques jours, où il avait rencontré Mohamed Salah dans une tentative de désamorcer le différend et de rapprocher les points de vue entre lui et Hossam Hassan avant le début du stage de novembre.