Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al-Hilal, a suscité la controverse après avoir publié une photo sur son compte Snapchat, ravivant les interrogations sur sa position dans la course au titre de meilleur joueur d'Asie, alors que l'annonce officielle de l'identité du vainqueur de l'édition actuelle est très attendue.

À lire aussi : entre l'aventure et le départ, qu'attend Salem Al-Dawsari avec Al-Hilal ?

Al-Dawsari a publié une photo de son précédent sacre lors de la cérémonie asiatique, une démarche que certains ont considérée comme un message voilé reflétant sa confiance de remporter à nouveau le titre, tandis que d'autres y ont vu un simple rappel du souvenir de son précédent exploit, sans qu'elle ne porte une signification certaine quant au résultat de la compétition.

Le capitaine d'Al-Hilal est en lice pour cette récompense pour la troisième fois de sa carrière, en concurrence avec le Saoudien Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli, et l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de but du Tractor, le trio ayant intégré la liste finale des nommés.

Prochains matchs ALI Saudi Pro League 09:30 HIL

Al-Dawsari a l'occasion de réaliser un exploit historique, puisqu'il serait le premier joueur à être sacré meilleur joueur d'Asie à trois reprises s'il venait à l'emporter, après l'avoir déjà obtenu à deux occasions, le plaçant ainsi aux portes d'ajouter une nouvelle distinction individuelle à son parcours.

Malgré les réactions suscitées par la photo de Salem Al-Dawsari, la compétition n'a pas encore été tranchée officiellement, et sa publication ne peut être considérée comme un indicateur certain de sa victoire, dans l'attente de l'annonce du résultat par la Confédération asiatique de football lors de la cérémonie de remise des prix prévue dans la capitale thaïlandaise, Bangkok, le 19 novembre courant.

Entre l'ambition de conserver le titre pour la troisième fois et les attentes soulevées par sa dernière publication, le capitaine d'Al-Hilal reste sous les projecteurs, en attendant de savoir si la photo n'était qu'un rappel du souvenir de son sacre ou si elle a précédé sa célébration d'un nouvel exploit asiatique.