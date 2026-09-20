Le Français Michael Olise, star du Bayern Munich, a attiré tous les regards avec une tenue inhabituelle lors de la visite officielle de l'équipe à la fête de l'Oktoberfest, à Munich, après être apparu coiffé d'un bonnet en laine bleu remarquable orné d'une croix violette, qui venait compléter son costume bavarois traditionnel.

Olise portait un bonnet de la marque de luxe « Chrome Hearts », baptisé « Blue and Purple Cross Patch Cashmere Beanie », dont la valeur atteint actuellement environ 3 500 euros sur internet, selon ce qu'a rapporté le journal allemand « Bild ».

Les joueurs du Bayern Munich, ainsi que les staffs technique et administratif, sont arrivés au parc de la Theresienwiese à bord de deux bus, avant de se diriger vers la tente Käfer. Alors qu'un certain nombre de stars de l'équipe, au premier rang desquelles Jamal Musiala et Harry Kane, prenaient des photos souvenirs, Olise est apparu sous un tout autre jour.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Le joueur français s'est faufilé entre ses coéquipiers et les caméras de télévision, avant d'entrer au premier étage de la tente à bière, les cheveux tirés en arrière, et il n'était pas facile de le reconnaître, si ce n'est grâce à son bonnet bleu remarquable et à ses lunettes de soleil foncées.

Cette apparition survient après une série de situations qui ont reflété la nature calme et réservée d'Olise, loin des projecteurs, malgré son début de saison en fanfare avec le Bayern Munich, après avoir inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 7 matchs, et avoir été élu homme du match à 4 reprises.

Olise avait auparavant refusé d'accorder une interview aux médias après avoir été désigné homme du match, et s'était contenté d'une interview silencieuse ayant duré plus d'une minute à l'issue de la confrontation face au Bodø/Glimt.

IMAGO

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Cela n'a pas été différent lors de la réception organisée en l'honneur du titre par le ministre-président bavarois Markus Söder, où Olise a été quasiment le seul joueur à éviter de regarder la caméra, et où il a également choisi de se placer au dernier rang lors de la photo de groupe avec l'équipe et le staff technique.

Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a commenté la personnalité du joueur sur le ton de la plaisanterie : « S'il boit un litre ou deux de bière, il se détendra certainement un peu. »

Hainer a ajouté qu'Olise est une personne calme par nature, qui ne montre pas beaucoup de sa personnalité devant les gens, soulignant que le club l'a recruté pour jouer au football, et non pour divertir, mais qu'en revanche il est « extrêmement sympathique » lorsqu'il est loin des projecteurs.

Olise n'a pas été le seul à afficher une tenue remarquable, puisque le Canadien Alphonso Davies est apparu avec des lunettes de soleil de sport à verres réfléchissants blancs et bleus, deux des couleurs du Bayern Munich.

Davies avait manqué la sélection du Canada pour passer sa lune de miel avec son épouse Cheyanne, après leur mariage célébré près de Paris en juillet dernier.

Le capitaine Manuel Neuer a de son côté assisté à l'Oktoberfest seul, après la naissance de son deuxième enfant, tandis qu'Ines Sarah Leimer, épouse de Konrad Laimer, a elle aussi attiré les regards en apparaissant avec un ventre arrondi, le couple attendant son deuxième enfant.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »