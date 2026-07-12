Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, a offert à la légende italienne Roberto Baggio le maillot qu’il portait lors de la victoire 3-1 contre la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde, juste après la rencontre.

Selon le quotidien espagnol Marca, la star argentine a offert à l’ancien champion transalpin le maillot qu’il portait lors de la victoire 3-1 sur la Suisse. L’ex-attaquant italien a ensuite partagé sur son compte Instagram un cliché où les deux joueurs posent avec le précieux souvenir, accompagné de la légende : «Merci Leo pour ce précieux cadeau et pour ton affection. Je t’aime beaucoup, mon ami.»

Leur lien remonte à 2010, lorsque Guardiola, alors entraîneur du Barça, les a présentés.

L’attaquant de Rosario a remis le maillot à l’ancienne star italienne dans les vestiaires, juste après le match, une rencontre que Baggio a suivie depuis les tribunes du stade de Kansas City.

L’Argentine a ainsi validé son billet pour le dernier carré grâce aux réalisations d’Alexis Mac Allister, Julián Álvarez et Lautaro Martínez, et défiera l’Angleterre en demi-finale.



