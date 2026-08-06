Photo : la première réaction de Vinicius après la fin du feuilleton de son départ

Le Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a réagi à la prolongation de son contrat avec la Maison Blanche, après une longue période de négociations entre les deux parties.

L'ancien contrat de Vinicius devait expirer l'été prochain, sur fond d'intérêt croissant d'Arsenal, tandis que les inquiétudes du club madrilène montaient quant à la possibilité d'un départ libre du joueur à la fin de son contrat à l'été 2027.

Les négociations sur la prolongation ont duré longtemps, avant que le Real Madrid ne parvienne à lier le joueur par un nouveau contrat jusqu'à l'été 2032.

Vinicius a écrit, via son compte Instagram : « 8 ans à Bernabeu, c'est bien trop court... 6 ans de plus et pour toujours. »

Le Real Madrid avait publié un communiqué officiel, faisant état d'un accord conclu avec Vinicius, prévoyant la prolongation du contrat du joueur, qui restera lié au club jusqu'au 30 juin 2032.

Vinicius Junior a rejoint le Real Madrid à l'été 2018, alors qu'il était âgé de 18 ans.

Au cours des 8 saisons durant lesquelles il a défendu le maillot de l'équipe, Vinicius a disputé 375 matches, inscrivant 128 buts, et a également remporté 14 titres.

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