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Photo : arborant un masque à l’effigie de Guardiola, Turki Al-Sheikh a tenu à saluer le travail de Hossam Hassan après l’exploit des Pharaons

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
H. Hassan
Argentine
Égypte
É.-U.

L'équipe nationale égyptienne se prépare à marquer l'histoire

Après la performance remarquable de l’équipe nationale égyptienne lors de la Coupe du monde 2026, le conseiller Turki Al-Sheikh a attiré l’attention par une initiative originale en dehors du terrain, après avoir publié une photo qui a suscité un vif engouement sur les réseaux sociaux.

Le président de l’Autorité générale du divertissement d’Arabie saoudite a partagé avec ses abonnés sur la plateforme « X » une image humoristique réunissant le sélectionneur de l’équipe d’Égypte, Hossam Hassan, et l’ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola.

Le cliché, vraisemblablement retouché à l’aide de l’intelligence artificielle, montre Guardiola en train de se raser la barbe ; puis, une fois la serviette retirée, il se métamorphose en Hossam Hassan, comme si le sélectionneur des Pharaons se dissimulait derrière le masque de « Pep ».

De nombreux abonnés ont réagi en partageant et en likant la publication, tandis qu’Al-Sheikh a désactivé les commentaires. La publication a tout de même été vue plus de 950 000 fois.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Égypte crest
Égypte
EGY

Cette publication est intervenue peu après la qualification des Pharaons pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons avaient validé leur billet pour les huitièmes de finale en battant l’Australie aux tirs au but (4-2), après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations lors du premier tour.

Les Pharaons écrivent l’histoire en affrontant l’Argentine de Lionel Messi mardi soir, avec l’ambition d’atteindre les quarts de finale.

Lire aussi : Les exigences de Mourinho sont sans fin… Définition des caractéristiques de la « pièce manquante » au Real Madrid

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