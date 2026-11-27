Comment regarder Philadelphia Union - New England Revolution avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Major League Soccer - 1/8 28 nov. 2026 - 16:30 Subaru Park

Philadelphia Union reçoit New England Revolution au Subaru Park, à Chester, pour un match de Major League Soccer qui fait directement suite à la rencontre entre les deux équipes le week-end dernier.

Philadelphia Union traverse une mauvaise passe. L’équipe n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs et s’est inclinée 2-0 sur le terrain de New England Revolution le 21 novembre.

Cette défaite a prolongé une série difficile. L’équipe de Ryan Richter a également perdu 1-0 contre le FC Cincinnati et fait match nul 0-0 face à Nashville SC. Sa victoire 4-1 contre Toronto FC le 7 novembre reste son seul succès sur cette période.

New England arrive avec une dynamique favorable. L’équipe de Marko Mitrovic s’est imposée à Philadelphie le 24 octobre, puis a réédité ce succès à domicile, 2-0, trois semaines plus tard.

New England Revolution a remporté trois de ses cinq derniers matchs, dont une victoire 3-2 contre Red Bull New York. L’équipe occupe la troisième place de la conférence Est, trois rangs devant Philadelphia Union.

Philadelphia voudra défendre son terrain et mettre fin à sa série de défaites contre cet adversaire. Voici comment suivre le match.

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