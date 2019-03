Phil Jones : "Paul Pogba peut faire ce qu'il veut quand il joue comme ça"

Le style de vie de Pogba ne plait pas à tout le monde, mais son coéquipier juge qu'il est assez grand pour savoir comment se comporter.

Dans un entretien exclusif accordé à Goal, Phil Jones a indiqué que son coéquipier à MU, Paul Pogba "peut être aussi bon qu'il ne le veut" et qu'il a définitivement "gagné le droit" de s'exprimer et d'agir comme il le souhaite dans sa vie quotidienne.

Par le passé, celui qui est surnommé "La Pioche" a souvent été montré du doigt pour son attitude hors des terrains. Son exubérance et son côté bling bling en a dérangé plus d'un, de même que ses nombreuses coupes de cheveux ou même ses publications sur les réseaux sociaux.

Quand il était performant sur le terrain, l'ancien Havrais était relativement épargné par les critiques. Mais il suffisait qu'il lève un peu le pied, comme ça a été le cas en début de saison avec MU pour qu'on lui tombe dessus de nouveau, à l'accabler pour le moindre fait ou geste.

"Du moment qu'il répond présent sur le terrain…"

Le côtoyant quotidiennement dans le vestiaire mancunien, Phil Jones est parfaitement au fait de ce qu'a enduré l'international tricolore. Et pour lui, tout le procès qu'on peut faire au natif de Seine-et-Marne est insensé dans la mesure où l'intéressé sait répondre sur le terrain, et a déjà prouvé à maintes fois qu'il savait se remettre en question et répondre présent lorsque les évènements l'exigeaient.

"Lui, il parle sur le terrain", nous a confié l'arrière mancunien. "Il y en a qui le font en dehors du football sans vraiment le faire sur les terrains. Mais lui, il a gagné ce droit et il peut faire ce qu'il veut tant qu'il joue comme il le fait actuellement", a poursuivi l'international anglais.

"Il peut être aussi bon qu'il ne le veut"

Jones connait Pogba depuis très longtemps puisqu'il était à ses côtés lorsqu'il avait effectué ses débuts sous la tunique des Red Devils, en 2011/12 sous la direction de Sir Alex Ferguson. Il se souvient encore de la confiance et du culot qui caractérisait le jeune Français alors qu'il venait juste d'être lancé dans la fosse aux lions, au milieu de nombreuses légendes locales. "Quand il était à United avant de partir pour la , je me souviens comment il avait l'habitude de s'entraîner et d'éliminer tout le monde à l'entrainement. "Scholesy" et tous les autres joueurs étaient impressionnés parce qu'il faisait".

Pogba a passé finalement quatre ans dans le Piémont. Jones a suivi son évolution avec attention, et il estime que ce passage en l'a beaucoup aidé dans sa progression. "Il est revenu et Paul est Paul. C'est un joueur incroyablement talentueux. Les choses qu’il peut faire avec le ballon sont indescriptibles. Il peut voir toutes les passes, il a le pied gauche, le pied droit, il sait tirer et c'est un garçon fort de tempérament. En fait, il peut être aussi bon qu'il le veut".