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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Lars Capiau
Traduit par

Phil Foden se libère : après 10 mois sans marquer, il inscrit un triplé pour Manchester City

Match report
Manchester City vs AEK Athenes
Manchester City
AEK Athenes
Ligue des Champions
P. Foden

Manchester City a frappé fort mardi soir face à l’AEK Athènes. Le leader du championnat d’Angleterre a largement battu son adversaire grec (5-1). Auteur d’un triplé, Phil Foden a été l’homme du match.

Enzo Maresca avait largement remanié son équipe pour ce match de Ligue des champions à domicile. Seuls trois joueurs présents sur le terrain lors de la victoire face à Ipswich Town le week-end dernier l’étaient encore ce soir. Erling Haaland manquait à l’appel côté mancunien. 

Après un peu plus d’une demi-heure, Maresca savait déjà que tous ces changements ne lui coûteraient pas cher. Manchester City menait alors 2-0. Le premier but est venu d’un coup franc repoussé par la barre transversale. Elliott Anderson a été le premier sur le ballon pour le pousser au fond : 1-0.

Foden a ensuite mis Manchester City à l’abri. À la conclusion d’une attaque fluide, l’Anglais a marqué d’un geste rapide du pied : 2-0. Un beau moment pour Foden, qui n’avait pas marqué une seule fois pendant dix mois avant le week-end dernier.

Après la pause, le suspense est brièvement revenu lorsque l’AEK a lancé une contre-attaque éclair, conclue par Stavros Pilios : 2-1. La joie dans la tribune des visiteurs a été de courte durée.

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Car Rayan Cherki a redonné une avance confortable à son équipe d’un superbe but. Le Français a complètement trompé son adversaire d’une feinte de frappe avant de marquer librement du gauche : 3-1.

La dernière demi-heure a appartenu à Foden, qui a complété son triplé durant cette période. Cherki a lancé Rico Lewis d’une superbe passe en profondeur, et le latéral avait déjà repéré Foden.

Il lui a servi le ballon en une touche sur un plateau, et Foden a conclu avec autant de sang-froid que de précision. Impossible de loger le ballon plus haut dans la lucarne : 4-1. Dix minutes plus tard, Foden a également repris un centre de Ryan McAidoo pour fixer le score final à 5-1.

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