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Le milieu de Manchester City Phil Foden estime retrouver enfin son meilleur niveau après une période difficile qui lui a coûté sa place pour la Coupe du monde 2026. Le joueur de 26 ans a rebondi après une suspension en début de saison, enchaînant les performances impressionnantes devant le but.

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Foden veut rebondir après la déception de la Coupe du monde

Foden retrouve progressivement ses marques à Manchester City après une période difficile dans sa carrière. Le milieu de terrain de 26 ans a connu une nette baisse de forme qui lui a finalement coûté sa place dans la sélection de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026.

Mais ses récentes performances offensives ont aidé le meneur de jeu à retrouver son rythme en club. Il semble avoir retrouvé de l’énergie et prêt à contribuer dans tous les domaines pour son club. Foden a récemment inscrit son premier but de la saison en Premier League contre Ipswich Town. Ce but est intervenu après une suspension frustrante en championnat, consécutive à un carton rouge reçu lors du derby de Manchester.

Foden a retrouvé sa fraîcheur et son tranchant

Le joueur formé à Manchester City estime que cette interruption forcée en championnat lui a en réalité été bénéfique. Après son but contre Ipswich, il a signé un triplé spectaculaire et délivré une passe décisive lors d’une victoire 5-1 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions.

« J’ai malheureusement reçu un carton rouge contre United, a expliqué Foden aux journalistes mardi. Mais cette pause m’a fait du bien. Je pense être revenu avec les idées vraiment fraîches et plus de tranchant. Participer aux buts donne beaucoup de confiance. Quand on joue régulièrement aussi, on finit par trouver son rythme et ses automatismes. »

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Foden espère bientôt retrouver la sélection anglaise

Foden souhaite retrouver le niveau atteint lors de sa saison 2024. Au cours de cet exercice remarquable, il avait inscrit 27 buts toutes compétitions confondues, un record personnel qui lui avait valu les titres de meilleur joueur de la saison en Premier League et de joueur de l’année de la PFA.

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« J’espère pouvoir retrouver ce niveau, a reconnu Foden. Je pense que mes dernières performances montrent que je commence à m’en rapprocher. »

Malgré ses récents succès, Foden a confirmé qu’il n’avait pas parlé à Tuchel depuis sa non-sélection pour la Coupe du monde. « Tout ce que j’essaie de faire, c’est de me concentrer sur mon jeu et d’espérer être rappelé un jour », a-t-il déclaré.

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Le test Leipzig attend Manchester City sur la scène européenne

Foden tentera de prolonger sa belle série lorsque Manchester City retrouvera la compétition européenne cette semaine. L’équipe se prépare actuellement à affronter le RB Leipzig mercredi soir dans un match crucial de Ligue des champions.