Phil Foden : "Il reste encore un long chemin à parcourir"

Si Manchester City a frappé un grand coup en allant s'imposer sur la pelouse des Reds, seize journées de Premier League restent encore à disputer.

C'est ce qui s'appelle frapper un grand coup. Un très grand coup, même ! Large vainqueur, dimanche soir, sur la pelouse de Liverpool (1-4), pourtant champion d'Angleterre en titre, Manchester City a confirmé son statut de leader et voit son avance sur la concurrence s'accroître. Un succès de prestige qui pourrait déjà être décisif.

Buteur et passeur décisif, Phil Foden a été l'un des grands artisans de ce succès de hommes de Pep Guardiola. Mais le jeune international anglais, intenable face aux Reds, dit que la course au titre de Premier League est encore loin d'être terminée. Avec encore 16 journées à disputer, tout est encore possible selon lui.

"Nous croyons tous que nous pouvons le faire"

"Nous avons très bien joué récemment, mais il reste encore un long chemin à parcourir et tant de points à jouer. Nous devons juste rester concentrés et continuer à essayer de mettre les points sur la table. Nous avons battu une équipe difficile et nous sommes sur une bonne lancée pour le moment, donc nous voulons garder cette forme et continuer à bien jouer. Nous croyons tous que nous pouvons le faire, mais il y a encore tellement de points à jouer et vous pouvez voir que cette saison a été un peu drôle avec des équipes qui ont perdu des points, nous ne pouvons donc pas être complaisants maintenant et nous devons continuer à améliorer notre jeu", a-t-il déclaré après le match.

"Liverpool est une excellente équipe et je suis sûr qu’elle retrouvera sa forme", a ensuite ajouté Phil Foden, alors que City compte désormais 10 points d'avance sur les Reds, avec un match en retard. City a maintenant remporté ses 10 derniers matchs de Premier League et ses 14 toutes compétitions confondues. Impressionnant !