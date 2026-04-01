Phil Foden a de sérieuses raisons de s'inquiéter pour sa place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde

Phil Foden n'a pas du tout réussi à impressionner en sélection anglaise lors de la dernière trêve internationale. Le sélectionneur Thomas Tuchel a constaté, à l'issue des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon, que Foden n'était absolument pas au meilleur de sa forme, ce qui pourrait avoir des conséquences sur sa place dans la sélection pour la Coupe du monde.

Cette saison, Foden est loin d'être assuré d'une place de titulaire à Manchester City. Malgré cela, le milieu offensif de 25 ans a été convoqué par Tuchel, qui lui a donné sa chance en le titularisant contre l'Uruguay et le Japon.

Contre l'Uruguay (1-1), Foden a été aligné en numéro 10 derrière l'attaquant Dominic Solanke. Contre le Japon (défaite 0-1), il a été aligné derrière Morgan Rogers. Dans aucun de ces deux matchs, l'international aux 49 sélections n'a réussi à marquer de son empreinte le jeu des Three Lions.

« Il a tout essayé », répond Tuchel à la question de savoir si Foden a saisi sa chance. « Je dirais qu’il a été excellent pendant le stage d’entraînement, mais oui, il a du mal à le montrer sur le terrain. »

« Il n’a clairement pas eu beaucoup de temps de jeu à City ces derniers temps, mais quand il est arrivé au stage d’entraînement avec un sourire radieux, il a été fantastique à l’entraînement. »

« Je pensais qu’il allait nous surprendre et jouer avec la même énergie et le même enthousiasme, mais il a du mal à exploiter tout son potentiel. »

On demande alors à Tuchel s’il peut sélectionner un joueur qui joue peu dans son club, qui n’est pas au meilleur de sa forme et qui ne brille pas actuellement en équipe nationale. « Oui, je peux », répond l’Allemand. « La question est simplement de savoir si nous le ferons. Il n’est pas garanti qu’il vienne. »

Il reste environ huit semaines à Foden avant que Tuchel n'annonce la sélection anglaise pour la Coupe du monde. « J'apprends sans cesse », poursuit le sélectionneur. « Chaque entraînement m'apprend quelque chose : comment l'équipe travaille ensemble, comment les joueurs réagissent au plan de jeu et comment ils s'adaptent. »

« À quelle vitesse ils peuvent apprendre, à quelle vitesse ils peuvent s'adapter et comment ils peuvent mettre cela en pratique sur le terrain. Tout est un processus d'apprentissage. Le plus important maintenant, c'est que les joueurs rejoignent leurs clubs, terminent bien la saison, et que nous les ayons ensuite au stage de préparation pour bien les préparer et partir de là », a déclaré Tuchel.