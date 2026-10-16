« Qu’il ait réussi à s’imposer à l’étranger est vraiment remarquable et lui a naturellement permis de progresser », a déclaré l’ancien buteur dans un entretien accordé à ran.

Tresoldi, dont tout le monde parle depuis son triplé lors de la victoire 4-3 du Club Bruges contre l’Inter Milan, a encore gagné en puissance physique et en confiance cette saison. « Qu’il marque aussi en Ligue des champions est un signe important : cela montre qu’il peut rivaliser au plus haut niveau international, et pas seulement dans le championnat belge », a expliqué Bierhoff, avant d’insister : « S’il continue ainsi, il peut tout à fait résoudre le problème de l’équipe nationale allemande au poste d’attaquant. »

Bierhoff « souhaiterait naturellement » que Tresoldi choisisse de représenter l’Allemagne à l’avenir. Grâce à ses origines, le joueur de 22 ans pourrait évoluer aussi bien avec la sélection italienne qu’avec la sélection argentine. Par le passé, les deux fédérations ont, comme la fédération allemande, tenté de convaincre Tresoldi, qui laisse toujours sa décision en suspens. Il veut d’abord disputer sereinement l’Euro Espoirs avec l’Allemagne.

« C’est pourquoi je pense qu’il ne faut pas perdre de temps », a déclaré Bierhoff. « Mais à ma connaissance, la fédération allemande est déjà en contact avec lui. » Elle a besoin de « tous les talents, surtout en attaque ». Tresoldi doit toutefois prendre sa décision « non seulement sur le plan sportif, mais aussi avec le cœur ».

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Pourquoi Nicolo Tresoldi pourrait-il aussi jouer pour l’Italie et l’Argentine ?

L’ancien joueur de Hanovre est né à Cagliari, en Sardaigne, d’un père italien et d’une mère argentine. À 13 ans, il s’est installé avec sa famille en Basse-Saxe, avant de devenir professionnel à Hanovre 96. En 2022, Tresoldi a obtenu la nationalité allemande par naturalisation.

Outre le choix de sa sélection nationale, Tresoldi devrait bientôt franchir une nouvelle étape en club. Dès l’été, des rumeurs persistantes faisaient état d’un possible transfert vers un grand club. Le Borussia Dortmund, entre autres, aurait manifesté son intérêt, au cas où Serhou Guirassy quitterait le club.

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Nicolo Tresoldi : un transfert à l’AC Milan, le club de ses rêves ?

À l’occasion du duel entre Bruges et l’Inter, son père Emanuele a également révélé que son fils était un supporter de l’AC Milan. « Il est tombé amoureux de Kaka, d’Inzaghi et de Pato, et il était impossible de le faire changer d’avis », a-t-il raconté, excluant ainsi catégoriquement un éventuel transfert chez les Nerazzurri : « Je ne suis pas sûr qu’il accepterait. Son attachement de supporter pourrait prendre le dessus. Son rêve est de porter le maillot de l’AC Milan. »

Bierhoff, ancien attaquant des Rossoneri, estime pour sa part que Tresoldi pourrait bientôt rejoindre la métropole italienne. Le jeune joueur a le potentiel pour « réussir dans un club aussi grand et renommé à l’international ». Il a toutefois précisé : « L’AC Milan n’est actuellement pas l’équipe de tout premier plan international dans laquelle j’ai eu la chance de jouer à l’époque. »