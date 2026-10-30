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Hussein Hamdy
Traduit par

Peut-il gagner les faveurs de Flick ? Le coup du Clasico offre une bouée de sauvetage à la star du Barça

H. Flick
A. Balde
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
X. Espart
Allemagne
Espagne

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Alejandro Balde Alejandro Balde bénéficie d'une nouvelle occasion de changer le cours de sa saison avec le Barça, après que la blessure de son jeune coéquipier Xavi Espart, qui pourrait l'éloigner des terrains plus longtemps que prévu, jusqu'à deux mois, survenue lors du Clasico face au Real Madrid, a bouleversé les calculs de Hansi Flick concernant le poste de latéral gauche et ouvert la porte à un nouveau scénario pour le défenseur espagnol.

Selon le quotidien espagnol « AS », Balde, qui s'était pratiquement effacé des plans de l'entraîneur allemand au cours des derniers mois, dispose désormais d'une chance de retrouver sa place et de prouver qu'il mérite davantage de temps de jeu.

Le joueur n'a disputé jusqu'ici que 88 minutes, réparties sur deux matches de Liga face au Racing Santander et au Real Madrid, ainsi qu'un match de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Le latéral gauche avait joué un rôle important au sein du Barça, mais il a terminé la saison dernière en recul dans la hiérarchie, derrière João Cancelo, et a entamé la période des transferts estivaux dans l'incertitude quant à son avenir avec l'équipe.

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L'hypothèse d'un départ du club catalan avait émergé, dans un contexte d'intérêt de plusieurs clubs de Premier League pour sa situation, mais le joueur a décidé de poursuivre avec le Barça et de se battre pour retrouver sa place.

Flick avait auparavant signifié à son joueur la nécessité de franchir un cap, ce qu'il a également confirmé publiquement, tant au niveau des performances sur le terrain que du respect des exigences du football professionnel.

L'entraîneur allemand estimait que Balde ne progressait plus comme il le fallait et qu'il disposait d'une large marge de progression, au-delà de ses qualités physiques et techniques qui, elles, n'étaient pas remises en cause.

Le différend entre les deux parties a atteint son paroxysme avant le coup d'envoi de la campagne du Barça en Liga face à Elche, après que Flick a décidé d'écarter Balde du groupe pour des raisons techniques, tandis que Xavi Espart occupait le poste de latéral gauche, profitant de l'occasion pour convaincre l'entraîneur allemand de ses qualités.

Après de nouvelles discussions entre l'entraîneur et le joueur, la tension entre eux s'est apaisée, et Balde a accepté le défi de regagner la confiance de Flick. Mais le message de l'entraîneur, connu pour son attachement à ses idées et à ses convictions, est resté inchangé : il a insisté sur la nécessité d'améliorer son niveau et de prouver qu'il était prêt à concurrencer pour une place de titulaire, en accordant une importance particulière à son comportement et à son implication.

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