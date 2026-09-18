« Trois buts, deux passes décisives : bien sûr, il a été l’une des rares éclaircies de l’équipe d’Allemagne lors de la Coupe du monde. En ce moment, ça ne tourne pas vraiment rond pour lui, pas seulement au niveau des buts et des passes décisives, mais il est moins impliqué dans le jeu, il s’y investit moins. Ce n’est pas la faute de l’équipe, c’est aussi de sa responsabilité », a déclaré le recordman de sélections sur RTL/Sky en marge de la retransmission de la Ligue Europa, avant de souligner : « Et peut-être que tout cela a été un peu trop pour Deniz ces derniers mois. »

Matthäus a développé : « Tout ce feuilleton avec Julian Nagelsmann pendant des mois avant la Coupe du monde, il est devenu international, il a tout de suite marqué des buts à la Coupe du monde, il a été, à juste titre, porté aux nues. Ensuite capitaine, meilleur contrat jamais signé à Stuttgart. Cela agit forcément sur la tête et peut-être qu’on laisse alors filer un ou deux pour cent par-ci par-là. » Cela a « peut-être aussi manqué lors des premiers matches ».

Undav sort effectivement d’une période mouvementée. Bien qu’il ait terminé la saison passée comme meilleur buteur allemand (25 buts, 14 passes décisives), il y avait déjà eu des discussions dans les semaines et les mois précédant la Coupe du monde pour savoir s’il obtiendrait une place de titulaire sous Nagelsmann lors du Mondial. Ont suivi des déclarations controversées de la part du sélectionneur, des excuses sous l’influence de sa femme Lena et une Coupe du monde à oublier, durant laquelle Undav a fait partie des rares motifs de satisfaction. En outre, il a prolongé début juin jusqu’en 2029 chez les Souabes à des conditions jamais vues jusque-là au sein du club et a reçu peu avant le début de la saison le brassard de capitaine des mains d’Atakan Karazor.

Depuis, Undav reste en dessous des grandes attentes placées en lui. Lors de la défaite 2-1 contre le TSG Hoffenheim ce week-end, il n’est même entré qu’en cours de jeu. En Bundesliga, il ne compte par ailleurs encore aucune implication sur un but. Lors des victoires obligatoires en Coupe d’Allemagne (Hansa Rostock) et en Ligue des champions (Viking Stavanger), il a toutefois délivré deux passes décisives à chaque fois. En outre, il a traîné ces dernières semaines de tenaces problèmes au tendon d’Achille.

Pourquoi Jürgen Klopp n’a-t-il pas retenu Deniz Undav ?

Klopp a donc aussi justifié cette non-sélection dans son XXL, qui comprend 44 joueurs et a été divisé en deux groupes. « J’ai parlé avec Deniz. Il a ses petits problèmes et n’est pas encore vraiment entré dans sa saison. Je voulais me décider pour quatre attaquants et, pour le moment, j’ai choisi les autres », a-t-il déclaré. Ont été préférés Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt (tous deux Eintracht Francfort), Nick Woltemade (Juventus Turin) et Kai Havertz (Arsenal FC).

L’entraîneur du VfB, Sebastian Hoeneß, a lui aussi mis en avant les « petits bobos » d’Undav. Il a toutefois précisé que le joueur de 30 ans « peut mieux jouer, il le sait aussi ». Ce ne serait néanmoins qu’« une question de temps » avant qu’Undav retrouve sa meilleure forme et puisse ainsi de nouveau postuler en équipe nationale : « Il reviendra très vite dans le viseur. »

Matthäus s’est montré tout aussi confiant. « Tel que je le connais, il va en tout cas tout tenter pour, peut-être, être là lors des prochains matches internationaux, qui auront lieu en novembre », a déclaré l’homme de 65 ans.