En se projetant sur le nouveau départ de l’équipe d’Allemagne sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp, Karius a déclaré dans un entretien à la WAZ : « Je ne sais pas ce qu’il prévoit. Mais je joue maintenant avec Schalke en Bundesliga, les conditions ne sont pas mauvaises. Si je réalise des performances de haut niveau, je peux peut-être devenir un candidat. » Il va « tout donner pour Schalke – et ensuite, on verra ce qui arrivera », a ajouté le joueur de 33 ans.

Klopp sait au moins déjà très bien ce que Karius peut lui apporter. Après tout, le tout nouveau sélectionneur de l’Allemagne avait fait venir le gardien en 2016 du 1. FSV Mayence 05 à Liverpool, allant même jusqu’à en faire par moments son numéro 1 à Anfield. Cette période a toutefois brutalement pris fin avec la finale de la Ligue des champions 2018, que Liverpool a perdue 3-1 contre le Real Madrid. Karius, qui a subi une commotion cérébrale au cours de la rencontre, a été responsable de deux buts encaissés. Comme il l’a désormais révélé, il est ensuite tombé dans un profond trou mental.

« Jusqu’à ce moment-là, dans ma carrière, tout n’avait fait que grimper en flèche, puis je me suis soudainement écrasé avec fracas, jusqu’en bas », a raconté Karius. « Dans cette période, j’avais le sentiment que personne ne me comprendrait. Je n’avais plus envie de m’entraîner, je n’avais plus envie de jouer », a-t-il repensé, au point d’envisager à seulement 25 ans une fin de carrière précoce. Il n’a plus disputé le moindre match avec Liverpool après cette finale de C1 perdue, avant des prêts à Besiktas (2018 à 2020) puis à l’Union Berlin (2020/21), avant de ne pas recevoir de nouveau contrat chez les Reds en 2022 et de partir définitivement.

Jusqu’en équipe d’Allemagne ? Loris Karius a retrouvé sa force d’antan à Schalke

Après deux ans à Newcastle United et six mois sans club, Karius s’est engagé à Schalke au début de l’année 2025 et y a finalement remis sa carrière sur les rails. La saison passée, l’ancien international allemand chez les jeunes a grandement contribué à la montée de S04 et veut désormais aider les Königsblauen à se réinstaller en Bundesliga. « Je peux tout à fait m’imaginer terminer ma carrière ici. Actuellement, je ne pense à rien d’autre », a-t-il souligné, insistant sur le fait qu’il se sent très bien à Schalke.

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Lors de sa conférence de presse de présentation vendredi, Klopp a de son côté donné de l’espoir aux potentiels nouveaux venus : « J’ai énormément d’idées. Tous ceux qui ont le droit de jouer pour l’équipe nationale devraient faire des efforts. C’est un nouveau départ. Des joueurs vont avoir leur chance alors qu’ils ne s’y attendent pas du tout », a insisté Klopp, qui affirme avoir 57 joueurs de champ dans le viseur sur sa première liste.

Tout est ouvert ! Qui sera le numéro un de l’équipe d’Allemagne sous Jürgen Klopp ?

Et dans les buts ? Manuel Neuer, qui était revenu en sélection spécialement pour la décevante Coupe du monde 2026, a de nouveau pris sa retraite internationale après l’élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay. On ne sait absolument pas qui deviendra désormais le nouveau numéro 1 sous Klopp. Avant le retour de Neuer, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) occupait la place de titulaire dans les buts de l’Allemagne, tandis qu’Alexander Nübel (Besiktas) et Jonas Urbig (Bayern Munich) sont actuellement les deux autres gardiens qui s’estiment surtout avoir une chance d’obtenir le poste dans les cages allemandes.

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone, un prêt à l’Ajax Amsterdam serait imminent), qui, en raison d’une grosse malchance avec les blessures, n’est finalement pas devenu le successeur de Neuer comme cela était initialement prévu après l’Euro 2024, devrait lui aussi nourrir de nouvelles ambitions. Mais si Karius continue aussi à être performant avec Schalke en première division, il pourrait réellement entrer en ligne de compte pour Klopp.

La première chance d’une toute première convocation en équipe nationale A se présentera fin septembre. L’Allemagne affrontera alors les Pays-Bas à l’extérieur lors du premier match sous Klopp en Ligue des nations.