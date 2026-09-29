Le champion du monde 2014 a révélé cela dans le podcast « Einfach mal Luppen », qu’il anime avec son frère Felix (35 ans).

En toile de fond, un courrier de Klopp, envoyé la semaine dernière à des internationaux méritants. Dans cette newsletter, le successeur de Julian Nagelsmann écrivait notamment : « En tant que joueur, j’étais à des années-lumière d’une sélection ; aujourd’hui, je peux les effectuer moi-même en tant que sélectionneur. C’est un grand privilège, que j’apprécie énormément. Tout comme je ne saurais trop estimer vos mérites. »

Et de poursuivre : « Je me réjouis beaucoup si vous continuez à accompagner et à soutenir notre équipe nationale dans son nouveau départ sur la route du Championnat d’Europe 2028. Car nous sommes tous l’équipe nationale. »

Selon ses propres dires, Kroos n’a toutefois pas reçu ce message. « Je l’ai lu aussi, mais je n’ai encore rien reçu. » La conclusion de l’ancien joueur du Real Madrid : « Peut-être que je ne suis pas non plus un international méritant. » Pendant l’enregistrement, il a de nouveau vérifié sa boîte de réception, sans toutefois tomber sur la newsletter de Klopp.

Kroos veut désormais prendre lui-même les choses en main et contacter le sélectionneur de sa propre initiative : « Je vais lui écrire sur WhatsApp pour lui demander où est l’e-mail. J’étais tellement content et maintenant il n’arrive tout simplement rien. » Avec beaucoup d’humour, il soupçonne une société à deux vitesses et a lancé, en faisant référence à l’ancien protégé de Klopp au BVB : « Kevin Großkreutz en a sûrement reçu une de Kloppo, j’en suis sûr. »

Combien de sélections Toni Kroos a-t-il disputées avec l’Allemagne ?

Depuis ses débuts au printemps 2010, Kroos a disputé 114 matches internationaux, inscrivant 17 buts. Le point culminant de sa carrière au sein de la DFB a été le sacre à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Le milieu de terrain axial avait déjà pris sa retraite internationale après l’Euro 2021, avant de faire son retour trois ans plus tard lors de l’Euro à domicile de l’Allemagne. Il a ensuite mis un terme à sa carrière active.

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Dans son podcast, Kroos se penche régulièrement, non sans malice, sur la situation de la sélection allemande.

La semaine dernière, il s’est par exemple permis une petite pique à l’égard de trois grands espoirs sous Klopp : interrogé sur trois joueurs qui n’étaient pas présents lors de la dernière Coupe du monde, mais qui pourraient désormais être appelés, il a répondu en riant : « J’ai noté trois joueurs qui n’étaient pas à la Coupe du monde. À savoir Pavlovic, Wirtz et Musiala. » Son frère Felix n’a d’abord pas compris la blague et a demandé, surpris : « Comment ? Quoi ? À quelle Coupe du monde ils n’étaient pas là ? » Puis il a fini par comprendre : « Parce qu’ils sont passés inaperçus, c’est ça ? »

Les trois joueurs ont ensuite tous figuré dans le groupe de Klopp. Musiala s’est toutefois blessé avant le premier match contre les Pays-Bas et a dû repartir. Pavlovic et Wirtz ont désormais rejoint le groupe élargi XXL et sont candidats à une place de titulaire pour le match contre la Serbie jeudi soir.