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Anthony Gordon a mis fin à un mois sans marquer en inscrivant un doublé lors de la victoire de Barcelone face au Sabah FK en Ligue des champions, au stade olympique de Bakou. Avec désormais six buts en deux déplacements en Azerbaïdjan dans la compétition, l’attaquant anglais a plaisanté sur l’idée de s’y installer, tout en reconnaissant qu’il aurait dû signer un triplé.

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Gordon met fin à sa disette avec un doublé à Bakou

Anthony Gordon a inscrit deux buts et aidé Barcelone à justifier son statut de grand favori en s’imposant nettement face au Sabah FK en Ligue des champions, au stade olympique de Bakou. Titulaire sur l’aile gauche devant Karim Adeyemi depuis son arrivée l’été dernier, l’international anglais a enfin ajouté des buts à son pressing intense en marquant aux 30e et 50e minutes. Il a profité à chaque fois d’un ballon repoussé par le gardien Pokatilov, tandis qu’une autre de ses réalisations a été annulée après intervention de la VAR.

Gordon, qui n’avait plus marqué pour Barcelone depuis le match contre Alaves le 31 octobre, a plaisanté sur son étonnante réussite en Azerbaïdjan, où il avait inscrit quatre buts pour Newcastle United face à Qarabag la saison dernière. « Peut-être qu’à un moment de ma vie, je devrais m’installer ici ! J’y ai très bien réussi et, oui, c’était un grand match aujourd’hui. Deux buts, évidemment, donc je suis content, mais j’aurais peut-être pu inscrire un triplé. Il me reste donc encore beaucoup de travail », a déclaré Gordon à Stan.

Un triplé manqué et un long voyage surmonté

Interrogé après le coup de sifflet final sur le fait que ses six buts en deux saisons faisaient de lui le « roi de Bakou », Gordon a minimisé ce titre, tout en regrettant une occasion manquée du pied gauche qui lui aurait permis de signer un triplé. Il a également salué la concentration collective de Barcelone après un long déplacement.

« Je ne dirais pas ça, mais c’est un endroit très spécial pour moi. J’aurais dû inscrire un triplé, mais j’ai manqué cette occasion du pied gauche. Je suis très content », a-t-il expliqué. Revenant sur la prestation de l’équipe, Gordon a ajouté : « Je pense que c’était très bien parce que, comme je l’ai dit, voyager est vraiment difficile. Nous sommes arrivés ici il y a deux jours, loin de nos familles, pour vivre cette expérience, mais l’Azerbaïdjan est un endroit magnifique. »

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Gordon se rapproche de la référence établie par Harry Kane

Avec ce doublé, Gordon porte son total à trois buts en cinq apparitions en Ligue des champions cette saison, après avoir également marqué contre Galatasaray. Sur l’ensemble de sa carrière, il compte désormais 13 buts lors de ses 23 premiers matches dans la phase principale de la Ligue des champions. Parmi les joueurs anglais, seul l’attaquant du Bayern Munich Harry Kane a fait mieux, avec 18 buts lors de ses 23 premières apparitions.

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Avant de céder sa place à Raphinha à la 76e minute, Gordon a tenté cinq tirs, dont trois cadrés, affiché 84 % de passes réussies et récupéré deux ballons. Barcelone a assommé le Sabah FK en inscrivant trois buts en l’espace de 10 minutes en seconde période.

En forme pour affronter le Deportivo dimanche

Laissé au repos lors du précédent match de Barcelone contre Villarreal, Gordon a montré de bonnes dispositions pendant ses 76 minutes de jeu à Bakou.

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Après avoir retrouvé sa confiance devant le but, l’ailier devrait conserver sa place de titulaire lorsque Barcelone retrouvera la Liga face au Deportivo ce dimanche.