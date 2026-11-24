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L’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart a de nouveau souligné l’immense talent qu’il voit chez Donyell Malen, ancien du BVB qui brille actuellement à l’AS Rome.

« J’ai toujours dit que Malen avait le potentiel pour atteindre le niveau de Kylian Mbappé. Seulement, cela ne se voit pas toujours », a déclaré van der Vaart dans l’émission « Rondo » de la chaîne néerlandaise Ziggo Sport, alors que le quadruplé de Malen lors de la victoire 5-1 de la Roma à Parme, le week-end dernier en Serie A , était au cœur des discussions.

« Je n’ai pas honte de le dire. Et peut-être qu’on se moquera de moi pour ça. Mais je crois vraiment qu’il pourrait atteindre le niveau de Mbappé », a insisté van der Vaart, comparant une nouvelle fois le potentiel de Malen à celui de la star française du Real Madrid, qui vient de terminer deuxième du Ballon d’Or 2026, de très peu derrière le lauréat Harry Kane (Bayern Munich) .

Donyell Malen, « un peu plus décontracté mentalement » que Kylian Mbappé

Malen serait toutefois « un peu plus décontracté mentalement » que Mbappé, a précisé van der Vaart, légende de l’Ajax, avant de plaisanter : « Après ces quatre buts, il va d’abord prendre deux matches de repos. » Pour atteindre véritablement le statut de la superstar du Real, Malen devrait « absolument se débarrasser » de ce laisser-aller, selon van der Vaart.

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Malen, qui avait quitté l’Ajax Amsterdam à 16 ans pour rejoindre les équipes de jeunes d’Arsenal avec l’étiquette de grand espoir, a porté le maillot du Borussia Dortmund de l’été 2021 à janvier 2025. Le joueur offensif a d’abord quitté le BVB pour Aston Villa, où il ne s’est toutefois pas épanoui. Le plus souvent utilisé comme remplaçant, il a donc quitté Birmingham après seulement un an.

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Malen a alors rejoint Rome au début de l’année . Un transfert qui s’est révélé une totale réussite pour les deux parties. En Italie, l’international néerlandais a affiché une forme éclatante dès son arrivée et est devenu un buteur régulier . Alors qu’il évoluait surtout sur l’une des deux ailes dans ses précédents clubs, l’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, tire pleinement parti de ses qualités en le plaçant dans l’axe de l’attaque .

Getty Images

Cette saison, le joueur de 27 ans totalise déjà 16 buts et cinq passes décisives en 15 matches, toutes compétitions confondues. Avec douze buts en championnat, il est en tête du classement des buteurs de l’élite italienne. Sur l’année civile 2026, Malen a désormais inscrit 26 buts en Serie A. Il est ainsi le premier joueur de la Roma depuis Pedro Manfredini, auteur lui aussi de 26 buts en 1960, il y a 66 ans, à dépasser la barre des 25 buts en championnat sur une année civile. Malen est sous contrat jusqu’en 2030 avec la Roma, qui l’a recruté définitivement l’été dernier après son prêt, pour un montant total de 27 millions d’euros.

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Van der Vaart avait déjà déploré le potentiel inexploité de Malen

Ce n’est pas la première fois que van der Vaart cherche publiquement à faire ressortir tout le potentiel de son compatriote. Dès le printemps 2024, alors que Malen jouait encore au BVB et traversait une très bonne période, van der Vaart soulignait : « Je vois vraiment en lui un immense talent. » Il aimerait un jour demander à l’attaquant : « Veux-tu devenir le meilleur joueur du monde ? » Malen en aurait les capacités, s’enthousiasmait van der Vaart, mais manquerait parfois de l’attitude nécessaire et serait donc loin de tirer le maximum de ses qualités.

« Je vois chez lui un potentiel que personne d’autre n’a. J’ai envie de le prendre à la gorge. Ça m’énerve qu’il ne tire pas tout ce qu’il peut de lui-même », s’emportait van der Vaart. Peu après, lors de la conférence de presse précédant le huitième de finale retour de Ligue des champions contre son ancien club, le PSV Eindhoven, en mars 2024, Malen avait été interrogé sur ces propos. Il avait surtout rejeté le reproche implicite selon lequel sa paresse le freinerait.

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« Il ne me connaît pas », avait répondu Malen à l’ancienne star de Hambourg. « Il ne voit pas ce que je fais chez moi, à quel point je m’investis. Chacun a son opinion là-dessus. »