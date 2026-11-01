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Luka Modric estime que l’AC Milan a livré sa meilleure prestation de la saison pour s’imposer 3-1 face à son rival, l’Inter, au terme d’un derby de la Madonnina palpitant. Le milieu de terrain expérimenté a salué l’incroyable ambiance de San Siro et appelé ses coéquipiers à maintenir leur régularité dans la course au titre en Serie A.

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Modric savoure la victoire dans le derby

Modric estime que Milan a livré sa meilleure prestation de la saison en décrochant une victoire 3-1 face à l’Inter. Le milieu de terrain expérimenté a joué un rôle essentiel dans ce succès lors d’un Derby della Madonnina palpitant à San Siro.

Les locaux ont rapidement pris l’avantage, Christian Pulisic et Adrien Rabiot marquant dans les 10 premières minutes. Alessandro Bastoni a réduit l’écart de la tête pour l’Inter, mais Diego Moreira a aussitôt redonné deux buts d’avance à Milan grâce à un superbe coup franc avant la pause.

Un retour à son meilleur niveau

Au micro de CBS Sports Golazo après le coup de sifflet final, Modric n’a pas caché sa joie devant la prestation convaincante de son équipe. Le milieu de terrain a reconnu que le groupe devait réagir avec force après ses récentes difficultés en championnat.

« Une victoire incroyable, une prestation incroyable », a déclaré Modric au moment d’analyser ce succès. « Dès la première minute, je pense que c’est peut-être notre meilleur match de la saison. Dans l’ensemble, nous avons mérité la victoire et nous sommes vraiment heureux après le résultat décevant obtenu en milieu de semaine contre Bologne. »

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Interrogé sur la manière dont il avait accompagné les jeunes joueurs pendant une semaine difficile, Modric a insisté sur l’importance de se tourner vers l’avenir : « Il faut rester positif. On ne peut pas passer trop de temps à se plaindre du dernier match, car on sait que le suivant arrive vite. »

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Trouver la régularité pour viser le titre

Milan s’adapte actuellement à de nouvelles idées tactiques, et Modric reconnaît que cette évolution s’accompagne inévitablement de difficultés. Il a toutefois prévenu que son équipe devait éviter les défaites dues à des erreurs si elle voulait réellement prétendre aux grands titres.

« Nous progressons en tant qu’équipe, il y a de nouvelles idées de jeu », a-t-il souligné. « Il y aura parfois des hauts et des bas, mais nous devons faire en sorte de limiter autant que possible ces périodes difficiles si nous voulons remporter des titres. »

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Le soutien fervent du public à domicile a manifestement contribué à porter l’équipe. Modric n’a pas tardé à saluer les supporters : « Ce soir, dès l’échauffement, ils ont été incroyables, et ce genre d’ambiance vous aide encore davantage à gagner. »

Réduire l’écart en tête du classement

Cette victoire cruciale dans le derby a propulsé Milan à la quatrième place de Serie A. Le club compte désormais 21 points après ses 10 premiers matches de championnat. Surtout, ce succès le place à seulement quatre points de la Lazio et de l’Inter, en tête du classement en ce début de saison. Ce résultat relance la course au titre, tandis que Milan cherche à prendre de l’élan avant un calendrier hivernal chargé.

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Milan va désormais se tourner vers la scène européenne pour son prochain match. Le club recevra Ferencvaros en Ligue Europa avec l’objectif de décrocher une autre victoire importante devant ses supporters.