En marge du match de Bundesliga entre Cologne et le Werder Brême samedi soir (1-1), Matthäus a déclaré sur Sky au sujet d’El Mala : « C’est en tout cas un joueur pour Jürgen Klopp. Il aurait aussi été un joueur pour Julian Nagelsmann. »

Nagelsmann a convoqué El Mala pour la première fois en équipe d’Allemagne en novembre 2025, après son ascension fulgurante à l’Effzeh. Le joueur de l’équipe d’Allemagne U21 (sept sélections, un but) n’a toutefois pas encore pu fêter ses débuts avec l’équipe A. Il ne figurait pas non plus dans le groupe allemand pour la phase finale de la Coupe du monde, ce qui avait à l’époque de quoi surprendre. Même lorsque Lennart Karl (18 ans, Bayern Munich), un joueur offensif, s’était grièvement blessé avant le tournoi, El Mala n’était pas entré dans les plans de Nagelsmann et le Leipzigois Assan Ouedraogo (20 ans) avait été appelé en renfort.

Matthäus a sa propre théorie sur cette sélection et n’y voit en tout cas aucune raison sportive : « Peut-être qu’il ne l’a pas pris parce qu’il y aurait eu trop d’agitation autour de lui. Mais c’est exactement ce dont nous avons besoin. Un joueur comme lui, avec cette vitesse, met ses qualités à profit. Il a des qualités dont on a besoin pour être tout en haut. »

Après un été des transferts mouvementé, marqué notamment par un transfert prétendument refusé vers le FC Brentford, des avances du BVB ainsi qu’une prolongation de contrat surprise à Cologne, El Mala a bien lancé sa saison et a notamment inscrit un but lors de la première journée contre Hoffenheim (2-1).

Absent la semaine précédente contre Stuttgart (1-4) en raison d’une maladie, il a d’abord dû prendre place sur le banc, diminué, lors du match nul contre le Werder, avant d’entrer en jeu pour le dernier quart d’heure.

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L’entraîneur de Cologne, Rene Wagner (38 ans), a déclaré au sujet des perspectives d’El Mala avec la DFB : « Il a déjà été là. Il n’y a pas encore eu d’échange. Said veut maintenant être performant pour se mettre en avant. Aujourd’hui malheureusement depuis le banc, mais nous avons beaucoup d’espoir qu’il apporte beaucoup d’énergie. » Le buteur du FC, Linton Maina (27 ans), s’est enthousiasmé en expliquant qu’avec l’attaquant, au moins, « une bombe arrive encore du banc ».

Les Cologne occupent désormais la onzième place du classement avec quatre points. La semaine prochaine, un déplacement sur la pelouse du Hambourg SV les attend encore, avant la première trêve internationale de la saison. La présence ou non d’El Mala avec l’équipe nationale A se décidera jeudi. Klopp annoncera alors sa première liste.

Va-t-il prendre El Mala ? Klopp ouvre la porte aux nouveaux venus à la DFB

Selon Sky, Klopp veut miser sur El Mala. Le nouveau sélectionneur de la DFB verrait en lui un grand potentiel et voudrait accorder sa confiance au joueur de Cologne dès le début de son mandat, a indiqué la chaîne payante il y a déjà quelques semaines.

Dès sa conférence de presse de présentation fin juillet, Klopp avait grand ouvert la porte aux nouveaux venus et souligné en outre que les ailiers devaient jouer un rôle décisif sous ses ordres : « Parce que chaque adversaire peut rendre le terrain très étroit. Le seul avantage qu’on a, c’est pendant un court instant sur l’aile. Les meneurs de jeu d’aujourd’hui sont sur les ailes », a expliqué Klopp. Avec sa vitesse, sa qualité de dribble et sa projection directe vers le but, El Mala colle parfaitement, d’un point de vue purement offensif, au football intense de Klopp, mais sa contribution au contre-pressing sera également déterminante.

L’Allemagne affrontera d’abord les Pays-Bas à Amsterdam (24 septembre) en Ligue des nations. Trois jours plus tard suivra la première de Klopp à domicile, à Augsbourg contre la Grèce (27 septembre). L’Allemagne affrontera également la Serbie (1er octobre, Munich) et de nouveau la Grèce (4 octobre, Thessalonique) lors de deux autres matches de Ligue des nations.