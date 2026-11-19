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Le Bayern Munich cherche un gardien remplaçant pour l’après-Manuel Neuer. Bernd Leno, l’un des candidats, ne semble pas opposé à l’idée de devenir la doublure de Jonas Urbig.

Auprès de Sky/RTL, l’ancien gardien international a expliqué qu’il n’y avait encore eu aucun contact concret avec le club le plus titré d’Allemagne. Il n’a toutefois pas fermé la porte à un éventuel engagement dans la capitale bavaroise.

« Personne ne m’a contacté jusqu’à présent. Bien sûr, j’ai eu vent de la situation, mais je prends cela très sereinement, a déclaré Leno. J’ai encore un contrat ici jusqu’à la fin de la saison, je m’y sens très bien et j’ai toujours énormément envie de jouer. Je me sens actuellement au sommet de ma carrière. Peut-être est-ce aussi une expérience précieuse de passer au second plan ou de faire autre chose. »

« Mais parfois, a ajouté Leno, je me dis aussi que ce serait dommage de passer au second plan quelque part, parce que j’ai encore ce qu’il faut pour jouer. Bien sûr, il faut aussi que l’ensemble des conditions me convienne. On verra si je retourne peut-être en Allemagne. »

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Bernd Leno, l’un des nombreux candidats du Bayern Munich

Depuis quelques semaines, Leno fait partie des nombreux gardiens associés au Bayern. Âgé de 34 ans, il possède non seulement l’expérience et les qualités nécessaires pour épauler Urbig et le remplacer en cas de besoin, mais pourrait aussi être recruté sans indemnité de transfert compte tenu de sa situation contractuelle. Outre le gardien aux neuf sélections en équipe nationale, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) et Loris Karius (FC Schalke 04) ont notamment été évoqués récemment pour devenir le futur numéro deux du Bayern.

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À Fulham, Leno est le numéro un incontesté depuis des années et se distingue régulièrement par de solides performances , qui lui avaient même valu, un temps, d’être évoqué pour une sélection à la Coupe du monde 2026. Il joue dans l’ouest de Londres depuis 2022. Auparavant, Leno était sous contrat avec Arsenal, qui avait attiré en Angleterre ce joueur formé à Stuttgart alors qu’il évoluait au Bayer Leverkusen. Un transfert à Munich signifierait donc aussi un retour en Bundesliga, là où il s’est autrefois révélé.

Getty Images

Gardien remplaçant au Bayern Munich : un rôle plus attrayant qu’il n’y paraît

Le passé a déjà montré que ce poste au Bayern, peu séduisant à première vue, présente pourtant des avantages. C’est notamment le cas de Sven Ulreich, dont le parcours a été remarquable en tant que doublure de longue date de Neuer . Les deux vétérans devraient mettre fin à leur carrière cet été et laisser la place à Urbig, ainsi que, peut-être, à Leno, Baumann ou Karius.

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Le gardien de 23 ans est appelé à devenir le nouveau titulaire, lui qui remplace régulièrement et avec assurance Neuer, désormais très sujet aux blessures, depuis près de deux ans.