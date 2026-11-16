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Gianluigi Donnarumma estime que l’Italie a subi le contrecoup physique et émotionnel de sa précédente victoire face à la France lors de sa défaite 4-1 contre la Belgique, dimanche soir en Ligue des nations. Le capitaine de l’Italie a reconnu que son équipe avait peiné à retrouver l’intensité affichée face aux Français, manquant ainsi la qualification pour les quarts de finale.

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L’Italie s’effondre à Bruxelles après un bon début

Un nul à Bruxelles suffisait à l’Italie pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations, mais elle a dégringolé de la première à la troisième place de son groupe. Après son doublé contre la France, Pio Esposito a ouvert le score, mais Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku et Diego Moreira ont lancé une remontée d’une redoutable efficacité.

Esposito a également vu Senne Lammens arrêter son penalty en fin de match, alors que les visiteurs ont déjoué les attentes de ceux qui les imaginaient adopter une approche défensive. Seuls les arrêts décisifs de Gianluigi Donnarumma, gardien de Manchester City, notamment face à Kevin De Bruyne, ont évité une défaite plus lourde.

Donnarumma évoque la fatigue après le match contre la France

Le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a reconnu que son équipe « aurait marqué six buts » sans les exploits de Donnarumma. Au micro de RAI Sport, le capitaine de l’Italie a attribué cette défaite aux efforts fournis lors de la victoire 3-1 obtenue après une remontée contre la France à San Siro, trois jours plus tôt.

« Malheureusement, cela fait partie de l’apprentissage. Nous avons entamé une nouvelle ère, il peut donc y avoir des hauts et des bas, a-t-il déclaré. Nous n’étions pas phénoménaux ce soir-là et nous ne sommes pas catastrophiques aujourd’hui. La soirée contre la France a été merveilleuse et nous avons peut-être dépensé trop d’énergie pour obtenir ce résultat. Nous étions donc un peu fatigués seulement trois jours plus tard. »

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« Quand on dispute un match aussi exaltant, il n’est pas facile de retrouver immédiatement le même niveau. Ce n’est pas une excuse, mais nous étions certainement moins affûtés que l’autre jour. »

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« Soyons honnêtes, personne ne s’attendait à ce que nous réalisions une aussi bonne campagne en Ligue des nations. Nous avons livré des matches vraiment impressionnants, mais la Belgique a été supérieure ce soir et nous savons que nous devons progresser. »

La reconstruction menée par Mancini révèle des failles tactiques

L’Italie a laissé à plusieurs reprises des espaces lors des transitions, une faille soulignée ensuite par Donnarumma. « Nous devons réfléchir au fait que nous avons concédé tant de contre-attaques. Nous devons donc mieux assurer le marquage préventif, a-t-il noté. Cette défaite peut et va nous servir de leçon. Le sélectionneur a déjà dit que nous devions relever la tête. C’était douloureux, nous voulions tous poursuivre notre parcours dans cette compétition. »

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Le sélectionneur Roberto Mancini a élargi son groupe en offrant à l’ailier du Milan Alphadjo Cisse ses débuts en équipe nationale senior et au joueur de la Roma Niccolo Pisilli sa première titularisation en match officiel. Donnarumma s’est félicité de cette transition : « Le sélectionneur est quelqu’un de spécial, il peut beaucoup nous aider. Nous aussi, nous devons aider les jeunes joueurs. Nous savons qu’il ne reste pas beaucoup de temps, car les éliminatoires du Championnat d’Europe approchent, mais ils doivent jouer et acquérir de l’expérience. Il y a beaucoup de jeunes joueurs intéressants, mais ils doivent jouer plus souvent. »

Les éliminatoires du Championnat d’Europe approchent pour un jeune groupe

Privée des quarts de finale de la Ligue des nations, l’Italie se tourne directement vers les prochains éliminatoires du Championnat d’Europe. Mancini doit intégrer rapidement des joueurs encore peu expérimentés comme Cisse et Pisilli, tout en corrigeant les failles défensives dans les transitions révélées à Bruxelles. Retrouver de la régularité après une fenêtre internationale irrégulière sera essentiel à la reconstruction de l’Italie.