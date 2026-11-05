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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a retenu un groupe réduit à 24 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Serbie et les Pays-Bas. Le meilleur buteur de Bundesliga, Niclas Fullkrug, fait son retour en sélection, tandis que Wael Mohya, milieu de terrain de 17 ans du Borussia Monchengladbach, est convoqué pour la première fois chez les A, à la surprise générale.

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Klopp réduit le groupe de l'Allemagne et convoque un adolescent à la surprise générale

Le sélectionneur de l'Allemagne, Jurgen Klopp, a retenu un groupe de 24 joueurs pour les derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA contre la Serbie et les Pays-Bas. Après avoir convoqué 44 joueurs en septembre, l'entraîneur de 59 ans a resserré sa sélection tout en y intégrant le prodige de 17 ans du Borussia Monchengladbach, Wael Mohya.

L'attaquant du Werder Brême Niclas Fullkrug fait également son retour après un début de saison prolifique : il est en tête du classement des buteurs de Bundesliga avec neuf buts en huit matches.

Les deux joueurs blessés du Bayern Munich, Serge Gnabry et Jamal Musiala, sont absents, tout comme le défenseur de Leipzig David Raum, Nick Woltemade et Karim Adeyemi.

Klopp séduit par le potentiel de Mohya, mais soucieux de le protéger

Interrogé sur sa décision de sélectionner Mohya, qui aura 18 ans en décembre, Klopp a dit admirer la progression rapide du milieu de terrain. « Wael Mohya fait partie de ces cas où... peu de joueurs de 17 ans évoluent en Bundesliga, ce qui est déjà remarquable. Mais il joue aussi bien », a déclaré Klopp.

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« En tant qu'entraîneur, votre mission ne consiste pas seulement à veiller à ce que les garçons jouent à leur meilleur poste et soient performants. Vous avez aussi le devoir de veiller sur eux. »

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« Plus les garçons sont jeunes, plus ce devoir est important. Nous avons convenu de l'emmener avec nous pour l'observer en personne à l'entraînement pendant une semaine », a ajouté l'entraîneur.

La liste complète des 24 joueurs de l'Allemagne pour ses deux matches de Ligue des nations

La sélection de Klopp mêle internationaux confirmés et jeunes talents prometteurs à tous les postes :

Gardiens : Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig.

Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig. Défenseurs : Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu.

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu. Milieux de terrain : Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz.

Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz. Attaquants : Younes Ebnoutalib, Niclas Fullkrug, Kai Havertz.

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« Plus on dispose de joueurs de qualité, plus ces décisions deviennent difficiles, et c'est un bon problème à avoir », a observé Klopp au sujet de la richesse de son effectif.

Diapositive 4 : l'Allemagne se concentre sur des matches de groupe décisifs en Ligue des nations

Le groupe se réunira lundi au siège d'adidas, à Herzogenaurach, avant de se rendre à Belgrade pour affronter la Serbie le vendredi 13 novembre.

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L'Allemagne accueillera ensuite les Pays-Bas, premiers du groupe, à l'Olympiastadion de Berlin le lundi 16 novembre. Elle tentera d'améliorer son bilan après un début de campagne mitigé, marqué par une seule victoire en quatre matches.

L'équipe de Klopp compte quatre points après une victoire 2-0 contre la Serbie en octobre, un match nul 1-1 à Amsterdam et deux rencontres sans victoire face à la Grèce.