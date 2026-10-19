Le spécialiste des transferts Matteo Moretto écrit sur X que des « négociations intensives » ont déjà eu lieu ces derniers jours entre des représentants de l'AC Milan et celui qui était jusqu'ici membre du directoire de la SGE chargé du sport. Un accord aurait déjà été trouvé sur les questions financières. Restent à définir la structure et la répartition des tâches au sein de la direction sportive milanaise, mais les positions se seraient également rapprochées sur ce point. Dans l'ensemble, les deux parties seraient « tout près » d'un accord.

L'intérêt du septuple vainqueur de la Ligue des champions pour Krösche n'est pas nouveau. Après la fin désastreuse de la saison précédente, marquée notamment par une non-qualification pour la Ligue des champions, Milan s'était séparé de l'ensemble de sa direction sportive. Des rumeurs avaient ensuite évoqué, entre autres, l'arrivée du sélectionneur de l'Autriche, Ralf Rangnick, comme nouvel homme fort du club. Krösche s'était par la suite imposé comme la solution privilégiée, mais son recrutement n'avait pas abouti.

En juin, le kicker écrivait que Milan cherchait à attirer Krösche avec un contrat de quatre ans assorti d'une rémunération totale de 40 millions d'euros. Le directeur sportif de Francfort, Timmo Hardung, devait alors lui aussi rejoindre la capitale de la mode. Selon plusieurs médias dont les informations concordaient, Krösche aurait exigé le contrôle total du secteur sportif. L'Eintracht aurait envisagé une indemnité comprise entre 7,5 et 10 millions d'euros pour son dirigeant, bien que la SGE ait démenti la tenue de discussions de son côté.

Ce rapprochement avec le club lombard est considéré comme l'un des facteurs ayant refroidi les relations entre l'Eintracht et l'homme de 46 ans.

Ces relations ont pris fin dimanche soir, après un peu plus de cinq années de collaboration fructueuse. La SGE a libéré Krösche de ses fonctions à sa demande, alors que son contrat sur les bords du Main court encore jusqu'en 2028. Cette décision a été précédée, « au cours des dernières semaines, de discussions constructives, ouvertes et empreintes de confiance entre Markus Krösche et le président du conseil de surveillance Mathias Beck sur le présent et l'avenir sportifs de l'Eintracht Francfort ainsi que sur la poursuite de leur collaboration », indique un communiqué.

Depuis quand Markus Krösche travaillait-il à l'Eintracht Francfort ?

Krösche avait rejoint Francfort en 2021 en provenance du RB Leipzig. Sous sa direction, le club de Hesse a remporté la Ligue Europa en 2022 et s'est qualifié deux fois pour la Ligue des champions.

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Le responsable sportif avait essuyé des critiques en début de saison. La nomination de l'entraîneur Albert Riera pour succéder à Dino Toppmöller l'hiver dernier a notamment été une grave erreur, ce que Krösche avait lui-même reconnu à plusieurs reprises par la suite. Il lui a également été reproché le faible rapport qualité-prix de l'effectif lors de la dernière saison. Le mercato estival laborieux a lui aussi suscité des remous, tout comme un achat immobilier en Croatie.

Milan, le possible futur employeur de Krösche, traverse une période de disette sportive. Le dernier grand titre du club est le Scudetto remporté lors de la saison 2021-2022. Il s'agit de son seul titre de champion d'Italie au cours des 15 dernières années. Depuis cette saison, Ruben Amorim occupe le poste d'entraîneur principal. Sous les ordres du Portugais, Milan a réalisé un début de saison correct : après sa victoire à domicile 3-2 contre l'Atalanta Bergame dimanche, le club occupe la quatrième place du classement.