Selon Mundo Deportivo, les gardiens Marc-André ter Stegen et Iñaki Peña n’entrent plus dans les plans du FC Barcelone. Une opportunité qui pourrait sourire à l’Ajax.

Selon Voetbal International, le club ajacide s’intéresserait de près au gardien allemand de 34 ans. Jordi Cruijff souhaite stabiliser le poste et compte investir massivement lors du prochain mercato.

Blessé aux ischio-jambiers, il n’a quasiment pas joué sous le maillot du club catalan, puis a été prêté à Gérone cet hiver sans pour autant convaincre.

Sous contrat jusqu’en 2028, le gardien allemand est estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt, mais le club catalan souhaite faciliter son départ.

Joan Poquí, spécialiste du Barça, confirme cette tendance : « Ter Stegen et Peña rentreront à Barcelone à l’issue de leurs prêts, mais leur avenir au sein du club catalan est incertain. Hansi Flick et Deco prévoient la saison prochaine sans eux, donc Barcelone envisage un transfert définitif ou, en dernier ressort, un nouveau prêt. »

Si Míchel est nommé entraîneur de l’Ajax, il pourrait convaincre Ter Stegen, actuellement à Gérone, de rejoindre Amsterdam la saison prochaine.

Parallèlement, le directeur sportif Deco surveille la situation du gardien de la Real Sociedad, Álex Remiro, en vue d’un éventuel recrutement.