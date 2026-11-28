Comment regarder Petro Atletico - FC Nouadhibou avec un VPN

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Présentation du match

CAF Champions League - Journée 1 29 nov. 2026 - 11:00

Petro Atletico reçoit le FC Nouadhibou en Ligue des champions de la CAF pour une rencontre du groupe A entre deux équipes séparées d’une seule place au classement. Le stade et la ville n’ont pas encore été confirmés.

Entraîné par Alexandre Santos, Petro Atletico aborde ce match après avoir franchi les tours de qualification. L’équipe a battu Scottland 3-0 le 23 octobre, après avoir perdu le match aller 2-0 cinq jours plus tôt.

Ce résultat faisait suite à une confrontation serrée contre HCB Songo en septembre : Petro s’était imposé 1-0 à l’extérieur avant de faire match nul 2-2 au retour. L’équipe occupe la troisième place du groupe A.

Dirigé par Javi Lopez, le FC Nouadhibou est deuxième du groupe. Il a lui aussi dû réagir au match retour lors des qualifications, battant San Pedro 2-0 le 25 octobre après une défaite 2-1 à l’aller.

Auparavant, Nouadhibou avait fait match nul lors des deux rencontres face à Vipers SC, 1-1 puis 0-0, ce qui montre une équipe difficile à départager dans ses récentes confrontations à élimination directe, sur le modèle européen.

Petro bénéficie de l’avantage du terrain et peut s’appuyer sur une victoire récente, tandis que Nouadhibou est mieux classé dans le groupe. Voici ce que nous savons sur les moyens de suivre le match.

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