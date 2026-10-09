Devant un tableau d’honneur en bois, sur lequel sont immortalisées les années de titre du Rekordmeister allemand, Klopp a plaisanté sur les années manquantes, 2011 et 2012. Avec un clin d’œil, il a montré les trous dans la chronologie et a lancé : « Il manque quelque chose, non ? »

Contexte de cette pique : lors de ces deux saisons précisément, le Borussia Dortmund de Klopp à l’époque s’est emparé du titre de champion. Lorsque le sélectionneur national a observé peu après la chronologie de la Coupe et y a lui aussi découvert le vide correspondant à l’année du doublé de Dortmund, en 2012, il a enchaîné en souriant : « Et ici aussi. C’est bizarre. » Une apparition pleine d’humour, dans le plus pur style « Kloppo », qui fait le bonheur des réseaux sociaux.

Classique des années 2010 : quand le BVB était la bête noire du Bayern

Cette pique pleine d’humour ravive les souvenirs de ce qui est sans doute l’ère la plus intense de l’histoire récente de la Bundesliga. Sous Klopp, le Borussia Dortmund a connu un âge d’or entre 2008 et 2015 et s’est temporairement imposé comme la « bête noire » du FC Bayern.

Emmené par des stars comme Robert Lewandowski, Mario Götze et Mats Hummels, le BVB a balayé la ligue avec son style de jeu d’une très haute intensité. Le point culminant absolu de cette période a été l’année 2012, lorsque les Dortmundois ont non seulement ravi le titre au Bayern, mais ont aussi humilié leur rival 5-2 en finale de la Coupe d’Allemagne, dans le stade olympique de Berlin, pour réaliser le doublé historique.

Getty Images

Prochains matchs BVB Bundesliga 14:30 SVW

Le « réflexe Bayern » modifie le rapport de force

Cette humiliation a réveillé le fameux « réflexe Bayern » et a culminé lors de la saison 2012-2013 dans un affrontement ultime. Lors de la première finale 100 % allemande de l’histoire de la Ligue des champions, dans le stade de Wembley à Londres, les deux grands rivaux se sont retrouvés au sommet de leur rivalité.

Au terme d’un match dramatique, les Munichois se sont imposés 2-1 grâce à un but tardif d’Arjen Robben. Ce fut le point de départ d’une série de titres historique du Bayern, également étroitement liée aux transferts des stars du BVB Götze, Lewandowski et Hummels.

Avec son départ vers le FC Liverpool en 2015, Klopp a ouvert un nouveau chapitre et a lui aussi célébré avec les Reds la victoire en Ligue des champions en 2019, puis, un an plus tard, le 20e titre de champion d’Angleterre historique.