« HERE WE ACTUALLY GO » : c’est ainsi que le club de Bundesliga a intitulé l’annonce officielle du transfert de Diomande sur les réseaux sociaux. Une pique évidente en direction de Romano, qui, comme on le sait, intitule toujours ses publications sur ses informations concernant des transferts bouclés avec « HERE WE GO ».

Le journaliste italien spécialisé dans les transferts, récemment critiqué, avait annoncé il y a déjà quelques jours le transfert de Diomande à Madrid comme prétendument bouclé. Leipzig avait alors déjà lancé une pique à Romano par la voix de son directeur général sportif Marcel Schäfer : « Ce qui est clair, c’est qu’un soi-disant expert des transferts ou deux avaient déjà annoncé il y a sept à dix jours que quelque chose était “done” ou “Here we go”. Ce n’est tout simplement pas comme ça. Cela implique des discussions avec différents intervenants », a déclaré Schäfer dans le cadre du stage de préparation du RB en Autriche.

Désormais, entre le Real, Leipzig et Diomande, tout est finalement bel et bien réglé. Jeudi après-midi, les deux clubs ont confirmé la conclusion du transfert, et les Madrilènes paieront apparemment une indemnité fixe de 125 millions d’euros. Bonus compris, le montant pourrait encore grimper jusqu’à 140 millions d’euros, selon les informations disponibles.

Yan Diomande a signé un contrat de sept ans au Real Madrid

Diomande, arrivé à Leipzig seulement l’été dernier en provenance du CD Leganes, intéressait plusieurs grands clubs européens après sa très solide première saison en Bundesliga. Liverpool, le Paris Saint-Germain et Manchester City auraient eux aussi manifesté leur intérêt pour l’attaquant de 19 ans et auraient parfois proposé autour de 100 millions d’euros. Mais le RB est resté ferme sur ses exigences, nettement plus élevées, auxquelles le Real a désormais répondu.





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« Le transfert au Real Madrid représente pour moi la réalisation d’un rêve d’enfance », s’est réjoui Diomande, qui a signé au Bernabéu un contrat de sept ans jusqu’en 2033.