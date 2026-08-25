Selon un rapport de Sky, le club anglais de deuxième division Birmingham City serait prêt à laisser partir Ducksch contre une indemnité de transfert de seulement 500 000 euros. L’attaquant lui-même souhaiterait revenir en Allemagne après seulement un an en Angleterre et, selon Sky, plusieurs clubs de Bundesliga et de 2. Bundesliga le suivraient actuellement de très près.

Le rapport ne précise pas de quels clubs il s’agit concrètement. Ces derniers temps, la presse a notamment évoqué le Hertha BSC, le FC Augsbourg, le VfL Wolfsburg ou l’ancien club de Ducksch, Hanovre 96, comme prétendants. Selon Sky, en plus de clubs de première et de deuxième division allemands, la MLS (entre autres Orlando City et Atlanta United) serait également une option, mais le joueur de 32 ans aurait jusqu’ici refusé toutes les approches venues des États-Unis.

L’an dernier, Ducksch avait quitté le Werder Brême pour Birmingham après quatre saisons passées sur la Weser, contre une indemnité de transfert de deux millions d’euros. Au sein du club de Championship, Ducksch a le plus souvent été titulaire lors de la saison écoulée, avec un total de onze buts et deux passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Son contrat court certes jusqu’en 2028, mais des spéculations sur un départ anticipé avaient déjà émergé fin juillet.

Marvin Ducksch a plaisanté sur un possible retour au Werder Brême

À l’époque, Bild rapportait que Ducksch avait fait part à Birmingham de son souhait de partir et que le club l’avait accueilli avec ouverture. L’ex-joueur de Brême voudrait ainsi, à l’automne de sa carrière, retrouver un club dans lequel il pourrait assumer un rôle encore plus important et plus responsable sur le plan sportif.

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A-t-il aussi en tête un retour au Werder ? Ducksch a lui-même récemment alimenté les spéculations à ce sujet lorsque, dans le cadre du retour de son ancien partenaire de choc Niclas Füllkrug au SVW, il a déclaré à Bild avec un clin d’œil : « Peut-être qu’il ne lui manque plus que son ancien partenaire d’attaque. » Toutefois, le Werder a déjà recruté cet été deux nouveaux avant-centres, avec Füllkrug et Cedric Itten, et dispose de toute façon d’un effectif déjà bien fourni au poste de numéro 9.

Quoi qu’il en soit, c’est à Brême, de 2021 à 2025, que Ducksch a vécu jusqu’ici la meilleure période de sa carrière professionnelle, au point de devenir entre-temps international allemand. Après des premiers mois très solides lors de la saison 2023/24 de Bundesliga, Ducksch avait été convoqué pour la première fois en novembre 2023 par le sélectionneur de l’époque Julian Nagelsmann, et il avait à chaque fois effectué une courte apparition lors des décevants matches amicaux contre la Turquie (2-3) et l’Autriche (0-2). Il s’en est toutefois tenu à ces deux rencontres internationales, et Ducksch n’a plus été rappelé en équipe d’Allemagne depuis.