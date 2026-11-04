Partager Suivez GOAL sur Google

Peter Schmeichel a couvert d’éloges Youri Tielemans après que le milieu de terrain a inspiré une remontée spectaculaire en Ligue des champions face à la Roma, à Old Trafford. La légende de Manchester United estime que cette victoire haletante pourrait marquer un tournant majeur pour l’entraîneur Michael Carrick.

Publicité

Une soirée européenne renversante

Manchester United a évité une quatrième défaite consécutive en signant une spectaculaire victoire après avoir été mené contre la Roma (3-2) en Ligue des champions. L'équipe de Carrick semblait promise à un nouveau revers lourd de conséquences avant de réagir en fin de match à Old Trafford.

Matias Soule a ouvert le score pour les visiteurs avant la 12e minute. Donyell Malen a ensuite doublé la mise sur penalty après une main d'Ayden Heaven dans la surface de réparation.

Bruno Fernandes a transformé un penalty à retirer pour redonner espoir aux joueurs de Manchester United juste avant l'heure de jeu. Matheus Cunha a ensuite marqué deux fois dans les derniers instants pour offrir une victoire cruciale à l'entraîneur sous pression.

Schmeichel salue l'entrée décisive de Tielemans

L'ancien gardien Schmeichel a reconnu avoir été profondément attristé par la piètre prestation de la première période. Il a toutefois attribué à Tielemans, recruté cet été, le mérite d'avoir complètement transformé le match après avoir remplacé Carlos Baleba, blessé.

Publicité Publicité

« Il était temps que nous fassions quelque chose comme ça », a déclaré Schmeichel à CBS Sports. « Manchester United a réussi ce genre de choses à maintes reprises par le passé, mais cela faisait si longtemps. À la mi-temps, j'étais tellement attristé par ce que j'avais vu pendant ces 45 premières minutes, parce que c'était mauvais, vraiment mauvais. Puis Carlos Baleba est sorti sur blessure au début de la seconde période et je me suis dit que ça ne pouvait pas être pire. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« Mais Youri Tielemans est entré et il a changé le match. C'est la meilleure prestation que je l'ai vu réaliser pour Manchester United, et je suis tellement content pour lui. Il est entré au milieu de terrain, a poussé l'équipe vers l'avant et s'est comporté en leader. C'était formidable à voir. »

Retrouver l'esprit traditionnel de Manchester United

Ce retournement remarquable a rappelé les grandes soirées européennes qui ont marqué Manchester United lorsque Schmeichel y jouait. Les joueurs de Manchester United ont été sifflés à leur sortie du terrain à la mi-temps, alors que leur pire début de saison depuis les années 1980 menaçait de les plonger davantage dans la crise. Schmeichel estime que cette victoire renversante peut servir de déclic pour la suite de la saison.

Publicité

« Pour moi, cela peut être un grand tournant », a-t-il ajouté. « Ces joueurs ont maintenant ressenti ce que cela signifie d'être un joueur de Manchester United et de disputer ces grandes soirées européennes. Revenir après avoir été mené 2-0, c'est ce que United fait depuis des années. Je suis tellement, tellement heureux pour Michael Carrick, parce qu'il avait besoin de cette victoire. »

Place au championnat

Cette victoire arrachée de haute lutte donne un énorme coup de pouce à Carrick et hisse Manchester United à la 17e place du classement de la Ligue des champions. De son côté, la Roma recule à la 19e place après quatre journées à la suite de cette défaite douloureuse.

Publicité

Manchester United doit désormais profiter de cet élan lors de son retour en Premier League ce week-end. L'équipe de Carrick aura fort à faire face à Aston Villa dimanche.