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Peter Schmeichel attribue « uniquement » à Lisandro Martinez la défaite 2-0 de Manchester United face à Chelsea samedi. Le défenseur est responsable de l’ouverture du score de Morgan Rogers, puis a été expulsé pour la faute qui a valu un penalty à Cole Palmer. L’ancien gardien de Manchester United est désormais convaincu que Martinez n’est tout simplement pas un joueur qui convient au club.

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Schmeichel impute la défaite contre Chelsea à Martinez

Après une première période sans but, Rogers a profité d’une très mauvaise défense de Martinez pour donner l’avantage à Chelsea à la 50e minute. L’équipe de Xabi Alonso a doublé la mise à la 64e minute sur un penalty de Palmer, après l’expulsion de Martinez pour avoir frappé Wesley Fofana de l’avant-bras dans la surface de réparation de United.

Ce résultat porte à neuf matches la série sans victoire du United de Michael Carrick, mais Schmeichel n’avait aucun doute sur le responsable. Après le coup de sifflet final, il a déclaré : « J’en fais porter l’entière responsabilité à Lisandro Martinez. »

Schmeichel s’interroge sur les déclarations et le contrat de Martinez

Schmeichel a ensuite établi un lien entre cette prestation et la récente sortie de Martinez, laissant entendre que le défenseur cherchait à obtenir un départ : « La façon dont il a joué ce match est une honte absolue. Il y a deux semaines, il a fait des déclarations très, très fortes contre ses coéquipiers et contre le club, et on avait l’impression qu’il essayait d’organiser son départ. Il est dans la dernière année de son contrat.

« Ce qu’il a fait aujourd’hui, honnêtement, je n’ai pas de mots. Sur le premier but, lui qui a joué une finale de Coupe du monde, on ne peut pas défendre comme il l’a fait. Et sur le penalty, je n’ai vraiment pas de mots pour décrire à quel point c’était insensé. Ensuite, il quitte le terrain en secouant la tête, comme s’il n’avait rien fait de mal. C’est tellement mauvais. »

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Martinez n’est « pas un joueur qui convient » à Manchester United

Schmeichel ne comprenait pas comment Rogers avait pu passer si facilement pour ouvrir le score et a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé : « C’est vraiment incompréhensible qu’il puisse défendre comme ça. Morgan Rogers passe tranquillement. Il le laisse passer, ce n’est tout simplement pas suffisant. Quand on joue en Premier League, il faut mieux défendre que ça. Quand on joue pour Manchester United, il faut défendre encore mieux.

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« On m’accusera peut-être de m’acharner sur lui, mais je peux citer tellement de buts encaissés cette saison dont il est le principal responsable, parce qu’il ne fait pas ce qu’il est censé faire. Je pense que son comportement il y a deux semaines, puis ce qu’il a fait aujourd’hui sur le penalty, montrent qu’il n’est pas un joueur qui convient à Manchester United. »

Carrick sous pression, l’avenir de Martinez incertain

Interrogé sur la défense de son équipe lors de l’ouverture du score, Carrick a déclaré : « La manière dont nous avons encaissé ce but… Ce n’est jamais un bon but à encaisser. Morgan [Rogers] est passé en plein milieu de notre équipe et, à ce moment-là, le match pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. C’était un moment important, c’est certain. »

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Alors que la série de matches sans victoire atteint désormais neuf rencontres, la pression sur Carrick ne fera que croître, et le jugement de Schmeichel fait planer de nouveaux doutes sur l’avenir de Martinez à Old Trafford.