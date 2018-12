Peter Hill-Wood, l'ancien président d'Arsenal, est décédé

Président d'Arsenal pendant plus de 30 ans, de 1982 à 2013, Peter Hill-Wood est décédé, ce vendredi, à l'âge de 82 ans.

Le club londonien a annoncé sa disparition dans un communiqué officiel. L'ancien dirigeant restera l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du club. C'est lui qui avait fait venir Arsène Wenger en 1996, avant le succès que l'on sait pour le technicien français, alors inconnu en Angleterre à l'époque.

L'article continue ci-dessous

Arsenal a remporté de nombreux titres, dont deux championnats, sous la direction de Peter Hill-Wood, dont le père et le grand-père avaient également été aux commandes du club. "Peter, qui a joué un rôle central dans la création de la Premier League en 1992, était très fier de nos succès sur le terrain et en dehors, notamment le fait de passer du stade de Highbury à l'Emirates Stadium", a indiqué le club d'Arsenal dans son communiqué. "Nous célébrons le centième anniversaire du club dans l'élite, un exploit unique. La famille Hill-Wood était aux commandes pendant la majeure partie de ce siècle".

It is with deep regret that we announce the death of former chairman Peter Hill-Wood, at the age of 82 — Arsenal FC (@Arsenal) 28 décembre 2018