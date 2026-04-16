Peter Bosz tacle Wesley Sneijder : « C'est pour ça qu'il ne travaille pas dans le milieu du football. »

Dans le podcast « Rood Wit », Peter Bosz a vertement critiqué Wesley Sneijder. Le technicien du PSV a exhumé un extrait de l’émission « Rondo » diffusé la saison passée, où l’ancien international néerlandais réclamait son licenciement.

Il y a deux semaines, Bosz a mené le PSV vers un troisième titre consécutif de champion des Pays-Bas. Comme pour le premier, le sacre s’est déroulé sans accroc.

Le deuxième, en revanche, fut beaucoup plus ardu : les Eindhovenais abordaient la trêve hivernale avec une avance confortable, avant de la dilapider au profit de l’Ajax de Francesco Farioli.

Sur le plateau de Rondo, l’ancien milieu de terrain avait exigé une réaction immédiate de la direction : « Le PSV doit agir. Il ne reste plus que sept matchs. »

Finalement, le PSV a comblé son retard et décroché le titre. Selon Bosz, c’est la sérénité affichée par la direction qui l’a convaincu de rejoindre le club.

« J’avais prévenu lors des discussions que ma philosophie entraînerait des hauts et des bas. Il y aura forcément des passages plus compliqués. »

« Le PSV m’a alors répondu qu’ils m’avaient recruté pour mon style de jeu et qu’ils me soutiendraient si les choses allaient moins bien. Le monde du football est parfois assez naïf. Mais c’est peut-être aussi la raison pour laquelle Sneijder ne travaille pas dans le football », a-t-il conclu.