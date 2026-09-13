Peter Bosz surprend avec ses choix au PSV et remanie largement son onze de départ

Matej Kovar sera le gardien titulaire au Philips Stadion. Mauro Júnior fait son retour après une suspension et remplace Filip Kostic au poste d’arrière gauche. Sergiño Dest débute à droite et Lutsharel Geertruida et Armando Obispo devront contenir l’attaquant du Sparta.

Paul Wanner n’a pas fait forte impression jeudi contre le Shakhtar Donetsk, mais bénéficie à nouveau de la confiance de Bosz. Til monte d’un cran, ce qui permettra à Mijnans de débuter au poste de numéro 10. L’excellent Kodai Sano complète le milieu de terrain d’Eindhoven ce dimanche.Devant, Bosz a largement remanié son équipe pour la réception du Sparta. Amir Bouhamdi et Esmir Bajraktarevic devront apporter du danger sur les ailes, tandis que Til occupe la pointe de l’attaque. Avec un onze largement modifié, le PSV doit faire en sorte de rester dans le sillage du leader, l’AZ.

Composition du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior ; Sano, Wanner, Mijnans ; Bouhamdi, Til, Bajraktarevic

Composition du Sparta Rotterdam :