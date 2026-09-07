Peter Bosz se fait violemment attaquer après Ajax - PSV : « Va te faire voir, entraîneur »

Henk Spaan a de nouveau distribué ses notes dans Het Parool. Après Ajax - PSV (1-3), il s’en est pris à Ruben van Bommel avec une évaluation sévère. Peter Bosz n’a pas non plus été épargné par le chroniqueur.

Le PSV a remporté le premier choc de la saison. Le club a pris l’avantage à une vitesse fulgurante par l’intermédiaire de Ricardo Pepi, avant que Tolu Arokodare n’égalise. Lutsharel Geertruida a inscrit le 1-2 juste avant le dénouement. Esmir Bajraktarevic a porté l’estocade dans le temps additionnel.

Le duel a finalement été éclipsé par le tacle très dur de Van Bommel sur le défenseur de l’Ajax Aaron Bouwman, qui en a gardé une contusion pulmonaire et un sternum contusionné.

« Van Bommel était “bouleversé dans le vestiaire”, Bouwman a dû, lui, partir bouleversé à l’hôpital », titre la critique de Spaan dans Het Parool. « Comment un footballeur a réussi à réduire en cendres le souvenir d’un excellent match, puis à les disperser sur la pelouse de l’ArenA. »

Spaan attribue un 4 à l’ailier du PSV pour sa prestation dans cette rencontre. Le journaliste sportif de 77 ans évoque son père, Mark van Bommel, comme un cynique qui regardait d’abord autour de lui avant de placer un coup de coude. Il fait référence à la demi-finale de la Coupe du monde Uruguay – Pays-Bas (2-3), lors de laquelle Walter Gargano en avait fait les frais.

« En finale, il avait réussi à pousser Iniesta à une vengeance atypique. Ce qu’a fait Ruben avait peu à voir avec un football de résultat cynique », affirme Spaan, qui critique également l’interview de Bosz après la victoire.

« Bosz a encore joué le curé de village avec son analyse mielleuse : “Il voulait se protéger.” Va te faire voir, coach. Les plombs ont sauté à cause d’un court-circuit dans sa tête. »