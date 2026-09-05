Peter Bosz a pris la défense de Ruben van Bommel après Ajax - PSV (1-3). L’attaquant du PSV est arrivé à très grande vitesse sur Aaron Bouwman, après quoi la situation a dégénéré.

« Quand c’est arrivé, j’ai d’abord pensé qu’ils s’étaient cogné la tête l’un contre l’autre », commence Bosz au micro d’ESPN. « Mais ce n’était pas le cas. Je viens tout juste de voir Ruben, qui était très affecté dans le vestiaire. C’était le seul qui ne faisait pas la fête dans le vestiaire. »

Ensuite, Bosz prend la défense de Van Bommel. « Ce n’était pas son intention. Quand on voit la façon dont ce garçon (Bouwman, NDLR) quitte le terrain, ce n’est pas agréable. Si j’ai trouvé que c’était rouge ? C’est difficile à dire. C’est bien sûr mon joueur, mais je vois le ballon rebondir vers le haut, il sprinte vers lui, et au dernier moment il voit qu’ils risquaient de se percuter tête contre tête. En tout cas, c’est ce que Ruben vient de me dire. C’est pour ça qu’il a tourné son corps. »

« Il arrive à très grande vitesse, et c’est terrible à voir », constate aussi Bosz. « S’il n’avait pas tourné son corps, vous arrivez tous les deux visage contre visage l’un sur l’autre. Sauf que, face à Van Bommel, c’est comme heurter un mur, parce qu’il est tellement fort. Il travaille pour ça tous les jours, on ne peut pas le lui reprocher. Il se protège, l’autre garçon non. »

Le journaliste d’ESPN Milan van Dongen suggère ensuite que Van Bommel aurait aussi pu venir lui-même devant la caméra avec une explication, afin de « désamorcer » la situation. « Oui, mais j’entends qu’il y a chez vous des gens en studio qui ont aussi un avis là-dessus et qui disent des choses très étranges », rétorque sèchement Bosz.

« Impliquer les familles… Il ne faut pas faire ça. Comme ces échauffourées chez nous, cela ne doit pas arriver », poursuit Bosz. L’entraîneur du PSV fait ainsi référence aux propos de Hugo Borst, qui, un peu plus tôt, s’en est violemment pris à Van Bommel. Il a notamment parlé de « tentative de meurtre » et conseillé à l’ailier gauche d’aller voir un psychiatre.

« Tel père, tel fils », réagit plus tard Borst après avoir entendu la réponse de Bosz. « On sait tous quel genre de footballeur était Mark van Bommel. Il passait, au sens figuré, sur des cadavres. Je retrouve aussi cela chez Ruben. Il peut perdre la tête, faire quelque chose à quoi personne d’autre ne penserait. Et c’est aussi pour cela que je trouve dommage ce que dit Bosz à ce sujet », maintient-il.