Le onze de départ du PSV pour le duel contre Fortuna Sittard comporte pas moins de cinq changements par rapport à la défaite sans appel dans le Johan Cruijff Schaal contre l’AZ (0-4). L’entraîneur Peter Bosz titularise trois joueurs tout juste revenus de vacances, tandis que Ruben van Bommel, de retour après une grave blessure au genou, est lui aussi au coup d’envoi. Bosz reconnaît qu’au vu de ses possibilités de remplacement, il prend les risques nécessaires.

Outre Van Bommel, trois autres joueurs figurent dans le onze de départ avec les mondialistes Ivan Perisic, Ricardo Pepi et Paul Wanner, alors qu’ils ne pourront peut-être pas tenir quatre-vingt-dix minutes. ESPN, le reporter Wouter Bouwman se demande donc dans quelle mesure Bosz prend un risque. « L’avantage, c’est qu’aujourd’hui, on peut faire cinq changements », répond l’entraîneur.

« Donc nous sommes du côté de la sécurité. Ce sont évidemment des considérations que l’on fait à l’avance. Et ce que vous dites est vrai, ces garçons ont rejoint le groupe plus tard et ne devraient selon toute vraisemblance pas faire quatre-vingt-dix minutes, mais cela dépend aussi du match », tempère Bosz. « De l’intensité du match. »

Bosz n’aligne en tout cas pas Van Bommel, Pepi, Perisic et Wanner pour « faire passer un message ». « Non, un message, je le fais passer dans le vestiaire ou lors d’une réunion. Je n’ai pas besoin de le faire dans une composition d’équipe. Je pense avoir avec ces garçons la plus grande chance de gagner ce match », explique Bosz.

Le technicien a guidé le PSV vers le titre de champion au cours des trois dernières années et accorde donc une confiance aveugle à son effectif. « Je travaille avec presque tous ces garçons depuis déjà deux ou trois ans et c’est un très bon groupe. Ils n’ont pas besoin de me le montrer à moi, mais à eux-mêmes et aux supporters. »

« C’est aussi comme ça que nous nous sommes entraînés la semaine dernière. C’était bien, c’était tranchant. Ce n’est pas encore une garantie, mais on verra. À long terme, cette bonne semaine d’entraînement va nous aider. Donc même au-delà du résultat de ce soir. »

« Il faut bien s’entraîner, avec de l’intensité, pour obtenir des résultats à long terme », poursuit Bosz, qui aborde enfin le cas de Couhaib Driouech. L’attaquant est absent du groupe, mais cela n’a selon lui rien à voir avec des péripéties concrètes autour d’un transfert. « Il n’est tout juste pas assez en forme pour être là aujourd’hui. »

Composition du PSV : Kovár ; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Fernández ; Wanner, Til, Mijnans ; Perisic, Pepi, Van Bommel.