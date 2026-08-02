Les compositions de PSV et de l’AZ pour le Johan Cruijff Schaal sont connues. Du côté des Eindhovenois, c’est surtout la titularisation d’Amir Bouhamdi (18 ans) qui retient l’attention après sa solide préparation. Chez les Alkmaarders, qui se présentent avec cinq défenseurs, Kees Smit, Troy Parrott et Calvin Stengs débutent sur le banc. Le match au Philips Stadion commence à 18 heures.

Matej Kovár gardera les buts du PSV, dont la défense sera composée de Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski et Noah Fernández.

Au milieu de terrain, Mauro Júnior devra assurer l’équilibre. Joey Veerman et surtout Sven Mijnans seront davantage chargés de l’animation offensive.

En attaque, Bouhamdi est donc préféré à Ruben van Bommel, qui est relancé progressivement après sa grave blessure au genou. Guus Til évoluera en pointe, Dennis Man débutera à gauche.

Les mondialistes Ricardo Pepi, Paul Wanner et Ivan Perisic figurent dans le groupe, mais débutent sur le banc. Sergiño Dest n’est pas encore de retour. Couhaib Driouech est également absent.

Du côté de l’AZ, Smit débute sur le banc. Le Nord-Hollandais revient tout juste de blessure. Mexx Meerdink est préféré à Parrott à la pointe de l’attaque, ce dernier devant vraisemblablement encore réaliser un transfert.

Dans l’axe de la défense, Wouter Goes, Lewin Schouten et Billy van Duijl auront pour mission de fermer la boutique. Mateo Chávez et Elijah Dijkstra occuperont les rôles de pistons.

Composition du PSV : Kovár ; Sildillia, Flamingo, Yarek, Fernández ; Mauro, Mijnans, Veerman ; Man, Til, Bouhamdi.

Composition de l’AZ : De Busser ; Dijkstra, Schouten, Goes, Van Duijl, Chávez ; Kwakman, Koopmeiners ; Patati, Meerdink, Daal.