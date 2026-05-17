Peter Bosz livre une déclaration sans équivoque sur le caractère de Joey Veerman, au lendemain de l’incident impliquant Ronald Koeman

Peter Bosz a réagi dimanche à la polémique entre Joey Veerman et le sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise, Ronald Koeman. L’entraîneur du PSV a déclaré à ESPN qu’il n’avait « absolument aucun problème » avec le caractère du milieu de terrain.

La semaine passée, le milieu de terrain a appris qu’il n’était même pas inclus dans la « présélection de 55 joueurs » des Oranje pour la Coupe du monde 2026, une exclusion qui a visiblement attisé sa déception.

Le milieu de terrain a notamment reproché les conférences de presse du sélectionneur, et il s’est dit perplexe face aux réserves émises sur son caractère. Sur ce point, l’entraîneur Bosz lui donne raison.

« Je m’entends très bien avec lui », assure d’emblée Bosz, qui n’a « absolument aucun problème » avec le caractère de son milieu de terrain. « S’il fait des choses qui ne me plaisent pas, je le lui dis. »

Selon Bosz, le milieu de terrain comprend parfaitement ces principes. « Il est très réaliste à ce sujet, très autocritique. Je n’ai donc absolument aucun problème avec le caractère de Joey. »

Interrogé sur les déclarations de Koeman, Bosz refuse de s’épancher : « Je ne sais pas ce que Koeman a dit. Je ne vais pas réagir à quelque chose dont je n’ai pas connaissance. »

« Comprends-je la frustration de Joey ? Je comprends qu’il soit déçu de ne pas être sélectionné, mais je pense qu’il est surtout agacé que les gens s’emparent de ces histoires. Mais je n’ai pas entendu ce que Joey a dit, alors peut-être que je me trompe en interprétant cela à sa place. »