Peter Bosz a réagi dimanche à la polémique entre Joey Veerman et le sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise, Ronald Koeman. L’entraîneur du PSV a déclaré à ESPN qu’il n’avait « absolument aucun problème » avec le caractère du milieu de terrain.

La semaine dernière, on a appris que Veerman n’avait même pas été retenu dans la « présélection de 55 joueurs » de l’équipe nationale néerlandaise pour la Coupe du monde 2026. Cette non-sélection a suscité la déception du milieu du PSV, qui s’en est pris sans ménagement au sélectionneur sur ESPN.

Le milieu de terrain a notamment critiqué les conférences de presse de Koeman et s’est dit blessé par les réserves émises sur son caractère. Sur ce point, l’entraîneur Bosz lui donne raison.

« Je m’entends très bien avec lui », assure d’emblée Bosz, qui n’a « absolument aucun problème » avec le caractère de son milieu de terrain. « S’il fait des choses qui ne me plaisent pas, je le lui dis. »

Selon Bosz, le milieu de terrain sait faire preuve de réalisme et d’autocritique. « Je n’ai donc absolument aucun problème avec le caractère de Joey. »

Interrogé sur les propos de Koeman, Bosz refuse de s’épancher : « Je ne sais pas ce que Koeman a dit. Je n’en ai aucune idée. Je ne vais pas réagir à quelque chose dont je ne connais pas les détails. »

« Je comprends sa déception de ne pas être sélectionné, mais je pense qu’il est surtout agacé que les gens s’emparent de ces histoires. Je n’ai pas entendu ses propos, donc je ne veux pas parler à sa place. »